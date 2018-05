El Chañar sopla 45 velitas en pleno crecimiento

Aunque no existen censos recientes, el intendente Ramón Oses aseguró que la población creció un 50% en los últimos dos años. La cantidad de habitantes pasó de 8 mil a 12 mil, y eso tuvo un impacto en los alquileres disponibles y otros aspectos de la localidad. Esta suba motivó a apostar con fuerza a la obra pública a través del desarrollo de asfalto y cordón cuneta y la garantía de los servicios.

“Hoy tenemos un 100% de los servicios cubiertos”, señaló Oses, quien se esperanzó con la llegada de una planta potabilizadora que mejore la calidad del agua corriente. “Es una obra de 130 millones de pesos. La Provincia nos va a acompañar con 30 millones y estamos solicitando el resto a los entes nacionales”, remarcó el mandatario.

La cercanía con Vaca Muerta no sólo llenó la ruta de vehículos que motorizan la actividad comercial de la localidad, sino que atrajo a más pobladores que ahora buscan una solución habitacional. Oses explicó que ni el Municipio ni la Provincia cuentan con tierras para expandir el ejido urbano, por lo que se trata con privados para poder urbanizar. “Estamos trabajando con el Copade para crecer de una manera ordenada y no tener barrios satélite”, expresó Oses, y agregó que el objetivo es expandir la urbanización hacia el norte, en el sector de la meseta, y así no resentir las tierras productivas.

El jefe comunal indicó que para fin de año se podrá brindar una solución a 400 de los 500 jóvenes chañarenses que están en lista de espera por un terreno donde instalarse: “Después, buscaremos un plan de viviendas o créditos del IPVU o de los bancos”.

Empleadas de un galpón de empaque cortan la ruta en El Chañar Archivo.

Bodegas y agroturismo

Aunque en el ADN de El Chañar se observa con claridad su vínculo con la tierra, la aparición de las bodegas logró dar valor agregado a la actividad primaria con mano de obra local y también potenciar el agroturismo, que cada día suma más entusiastas. Oses aseguró que el Municipio busca fomentar las actividades turísticas y achicar la brecha entre el precio que paga el consumidor por la fruta en las góndolas y el monto que recibe realmente el productor.

A puro deporte

En línea con el gobierno provincial, el Municipio también hace una fuerte apuesta al deporte. Ya se inauguró una cancha de césped sintético y se espera la primera pileta cubierta del pueblo, que estará instalada en el CEF 10. Para el 2019, el intendente sueña con agregar también una pista de atletismo y una cancha de hockey. Además, por el cumpleaños de la localidad, el Municipio organizó una carrera para el 24 de junio, con categorías familiar y competitiva.