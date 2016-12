NEUQUÉN

El cliente se acerca al mostrador, consulta los precios, mira cómo el carnicero desengancha el animal de la heladera. Da un par de vueltas a la bolsa que envuelve la carne. Duda. “Después vuelvo”, dice y continúa su recorrida.

“Muchos hacen lo mismo. Están cinco minutos y siguen buscando”, explica el carnicero mientras devuelve el chivo a su lugar.

Encontrar un precio acorde al bolsillo en los tiempos que corren obliga a las mesas de las fiestas de fin de año a sufrir importantes cambios.

“La verdad es que está muy caro, pero para nosotros es una tradición comer chivo en las fiestas y por eso hacemos un sacrificio. Ya probamos una vez hacer otro menú, pero toda la familia reconoció que no hay nada como un buen asadito”. Ricardo Vecino del barrio Rincón de Emilio

Desde el vamos hay una caída del 12% en compras navideñas desde principios de mes. Los consumidores buscan adquirir sólo lo básico, y el clásico chivito se ve en la cuerda floja al momento de ser considerado como plato principal para las celebraciones de Navidad o Año Nuevo.

En recorrida por algunos puntos de venta, LM Neuquén pudo comprobar que el aumento del chivo fue de casi el 40% en comparación con el año pasado. La suba va en concordancia al porcentaje estimado respecto de la inflación de este año.

El chivo de 6 kilos cuesta hasta $1600 mientras que uno de 10 kilos puede llegar a los $1800.

El principal factor de aumento es la suba en el trasporte que trae al animal ya faenado desde el norte neuquino, principal sector de abastecimiento de caprinos.

Si bien los comerciantes acuerdan en que las ventas han caído con respecto al período anterior, coinciden en que el tradicional chivito sigue siendo la primera elección al momento de plantearse el menú navideño en las familias neuquinas.

“No entiendo por qué cobran tan caro los chivos, si es algo que abunda en todo el norte de la provincia. Sospecho que -como siempre suele ocurrir- los intermediarios hacen que el kilo se dispare a los valores que lo están cobrando. No tiene muchas explicaciones. La gente no debería comprarlo hasta que los bajen”. Roberto Vecino del barrio Huiliches

Sin embargo existe un plan B: a la búsqueda del chivito le siguen el lechón, a $150 el kilo, y a igual precio y cantidad el cordero.

Al paseo por las carnicerías se le suma otro campo de ofertas que puede ampliar el rango de búsqueda de precios. En algunos sitios de compra-venta vía redes sociales, hay miembros que ofrecen o permutan chivos. Empero, según los sitios registrados, los precios del codiciado animalito no difieren tanto del expuesto en la heladera del súper.

Varios carniceros consultados coincidieron en que la gente está buscando opciones para preparar las mesas de Navidad y Año Nuevo.

“Hay muchos que prefieren hacer un asado, aunque también es un poco caro, y hay otros que optan directamente por un menú frío”, reconoció Osvaldo, encargado de una carnicería ubicada sobre la calle Belgrano, en el oeste de la ciudad.

El hombre, que ayer tuvo mucho trabajo por la proximidad de Nochebuena, dijo que hubo mucha gente que compró pecetos, matambres, lenguas, pollos y colitas de cuadril para preparar menús alternativos al tradicional y caro chivito del norte.

“Nos encanta el chivito, pero la verdad es que está caro y no rinde mucho. Compramos la mitad de uno y vamos a acompañarlo con unos pollos a la parrilla, chorizos y otros platos fríos para las entradas. Nos conformamos con poder probarlo en una de las fiestas”. Miriam Vecina del barrio Río Grande

Los comerciantes neuquinos aseguran que los regalos de Navidad más buscados son los personajes de televisión en las jugueterías, ropa de verano en los locales de indumentaria y calzado para niños en las zapaterías.

Rumi, encargado de Flipper, dijo que los más chicos se inclinan por juguetes que tienen que ver con programas infantiles de la tele o que hayan sido promocionados en ese medio. Comentó que “toda la línea de Star Wars es icónica” y que “más allá de que haya salido la película este año, se vende siempre muy bien”.

Soledad, dueña de Arlequín, coincide en que lo que más vendieron para Papá Noel son los personajes televisivos. Allí ofrecen a sus clientes adherirse a la tarjeta Arlequín, la cual tiene un 20% y 30% de descuento en artículos seleccionados.

En el rubro textil, la ropa de verano es la preferida a la hora de hacer regalos. Charlie, encargado de MM Urban, dijo que las remeras, mallas y bermudas son los artículos más pedidos. Lo mismo sucede con la ropa infantil.

Gabriela, supervisora de Mimo & Co., comentó que “es raro que la gente compre conjuntos enteros” y que sus clientes “llevan mucho las remeritas de verano”.

El Centro de Empleados de Comercio aseguró ayer que sus afiliados trabajarán este sábado hasta las 13, ya que no acordaron con Acipan el pago de un bono de fin de año.

La cámara empresarial pretende que los negocios cierren sus puertas a las 16 y afirma que no tiene que pagar ningún monto extra, tal como se había acordado en el último aumento para el sector.

Sergio Rodríguez, secretario general del CEC, dijo que siguen manteniendo su postura para que los pequeños locales, al igual que los hipermercados y los mayoristas, no tengan más actividad pasadas las 13. “Los sábados no es obligatorio trabajar después de esa hora y, como no llegamos a un acuerdo con Acipan, no vamos a extender el horario”, sostuvo.

A pesar de que una ordenanza establece que es a las 16 el horario de cierre vigente para el 24 y 31 de diciembre, los mercantiles dicen que dejarán sus puestos antes.