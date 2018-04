El cantante, que saltó a la fama a partir de su participación de Operación Triunfo, ciclo en el que se consagró como ganador en 2003, lanzó "No digas no", un tema que alienta a las mujeres para que no den marcha atrás con su embarazo y revean la decisión de interrumpirlo en forma voluntaria.

No digas no, todavía no has visto su cara. Escucha su corazón, sus latidos reclaman tu amor

No lo dejes morir, tan tierno y pequeño que tal vez cuando nazca, se parezca a ti

Te tomó por sorpresa, no lo esperabas, fue un paso que diste en tu mal proceder y ahora piensas quedarte callada o dejar que los días declaren lo que encierras dentro de ti

"Espero que el mensaje que guarda llegue al corazón que lo necesite", escribió Basso en su muro de Facebook junto al link del videoclip de la canción.

