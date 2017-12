El club de los 100

Por otro lado, se supo que Susana pondrá en escena un musical y que el público que llegue al teatro podrá ver una película sobre los 30 años de Su.

Además de los humoristas mencionados en la lista se encuentran: Tini Stoessel, Claudia Maradona, Charlotte Caniggia, los Midachi, Vicky Xipolitakis, Karina la Princesita, Luciana Salazar, Ricardo Darín, el Pepo, Oscar y Candela Ruggeri, Robertito Funes, Guillermo Francella, Wanda Nara, Silvio Soldán, Araceli González, Graciela Alfano, Oriana Sabatini, Juan José Campanella, Felipe Pettinato, Pablo Lescano y Cacho Castaña, entre otros.

17 de diciembre es la fecha que la diva escogió para cerrar su clásico programa.

¡Sorpresa!

Un nombre que llamó la atención en la lista fue el de Nicole Neumann, quien hace poco tuvo un cruce con Susana por el fuerte vínculo que tiene su novio, Facundo Moyano, con la conductora. Es que el diputado acompañó a su íntima amiga al reconocimiento que le hizo hace poco la Legislatura porteña. Lo llamativo es que Nicole no fue invitada ni acompañó a Moyano. Y como si eso fuese poco, la diva luego aseguró que “no era amiga” de la modelo y que no tenía “nada que ver con el asunto”. Nicole recogió el guante y le respondió: “Sí, tengo buena onda, pero de buena onda a amistad… Igualmente, yo estaba trabajando, acá los programas son en vivo entonces no hubiera podido ir”, dijo la top model.