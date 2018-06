La comisión que trabaja en el club, luego de varios días de juntar fondos, ayer había tomado la decisión de cerrar sus puertas, aunque finalmente llegó un "salvavidas". El secretario de Deporte y Juventud de la provincia, Luis Sánchez, les confirmó un aporte para pagar las deudas que tan preocupados los tenían.

Igualmente, ya están armando dos eventos que les permita mantener las actividades deportivas y sociales que llevan adelante.

Daniela Albarrán, tesorera del club, contó a LM Neuquén que haces meses vienen dando pelea a los tarifazos pero que cada vez les es más difícil mantener el club.

“La última boleta de luz fue de 2700 pesos, tuvo un costo triplicado de lo que pagábamos el año pasado y el gas se cuadriplicó. Nos vino 1800 pesos”, contó Albarrán.

Estos gastos sumados a los sueldos de los profesores se les hizo imposible de afrontar con los 100 pesos que cobran de cuota social.

En la institución que abrió sus puertas el 6 de octubre de 1957 actualmente ofrece actividades como taekwondo, futbol, patín artístico, danzas árabes, boxeo, hockey rollers y folclore, entre otras.

Los socios que realizan estas actividades lo hacen pagando una cuota por actividad que es de 150 pesos y, según compartió la tesorera también hay varios niños que practican el deporte, pero no abonan la cuota.

valentina-norte-club.jpg

"Tenemos un montón de chicos que vienen y sus padres no son socios por lo que no pagan. ¿Pero qué le vas a decir? Contenemos igual a los niños que no pueden pagar", comentó Daniela, quien es socia del club de toda su vida ya que su madre fue de la comisión desde que ella era muy pequeña.

Actualmente el Club Social y Deportivo Vista Alegre norte cuenta con una lista de solo 30 socios quienes pagan rigurosamente su cuota de 100 pesos mensuales.

"Ahora tuvimos este apoyo de parte de la Provincia, pero tenemos que seguir trabajando mucho para mantener las puertas abiertas", comentó la tesorera, quien explicó que la Subsecretaría de Deportes habitualmente los ayuda para que los jóvenes viajen a torneos u otras actividades fuera de Neuquén.

valentina-norte-club-2.jpg Julios Giménez

Las próximas dos actividades que la comisión del club hará para recaudar fondos son una master class de zumba, el próximo 9 de julio y una fiesta retro por el día del amigo que se realizará el 21 de julio bajo el nombre de "Saluda a tu amigo el club".

"Esto es un club muy familiar, acá hace años que hacen los 15 de las chicas del barrio, casamientos, los cumpleaños de 18. Necesitamos poder seguir con esta tradición", expresó Daniela.