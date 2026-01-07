¿Probaste estos nachos caseros?

Una típica comida mexicana, ideal para juntadas o la previa de alguna cena o almuerzo.Nachos en casa, una receta rica y super útil.

Nada como el sabor y el crocante de los nachos . Sobre todo si le sumamos alguna salsita rica y deliciosa como el clásico guacamole. Con esta receta es posible hacerlos en casa y que queden super ricos.

150 gr de harina de maíz

5 cucharadas de Aceite de oliva o 80 ml

sal c/n

pimienta c/n

¾ taza de Agua ( aprox 160 ml)

Pizca de pimentón opcional

Pizca de cúrcuma.

Ajo en polvo opcional

nacho guacamole.jpeg

guacamole:

3 paltas

½ cebolla colorada

1 limón

puñado de cilantro

1 chile (opcional 1 morrón verde)

Desarrollo

Precalentamos el horno, a temperatura máxima.

Tamizamos la harina de trigo junto a la de maíz en un recipiente grande. Amasamos un poco, le sumamos sal, pimienta y una pizca de pimentón (es opcional)

Agregamos apenas un chorrito de aceite de oliva y vamos incorporando de a poco agua caliente, mientras dejamos que la harina absorba.

Seguimos sumando de a poco el agua y vamos amasando mientras tanto, intentando que nuestra masa vaya quedando homogénea.

Le damos amasado hasta que no se pegue más en las manos. Una vez que llegamos a esta instancia dejamos la masa reposar durante media hora.

En una superficie limpia y lisa estiramos el papel manteca y mandamos arriba la masa. La tapamos con otro papel manteca y estiramos con un palo de amasar. La idea es estirar la masa dejándola lo más fina que se pueda.Una vez que lo logramos, levantamos el papel manteca y cortamos la masa en forma de triángulos.

Metemos el papel manteca con los nachos que ya cortamos sobre placa de horno y mandamos al freezer durante una hora aprox.

Luego de ese tiempo metemos la placa en el horno al máximo y precalentado. Pintamos los nachos por arriba con aceite de oliva y le damos 12 minutos de horno.

Luego del horno se pueden freír. Se los sumerge en aceite caliente y cuando se doren (sucede al toque) los retiramos, los dejamos sobre papel absorbente y les agregamos una pizca de sal por encima. ¡A disfrutar!

nachos-mexicanos-con-queso-guacamole-y-chili-con-carne.webp

Para Guacamole

Picamos la cebolla, el morrón y el cilantro bien finitos y chiquitos, reservamos.

Sacamos la carne de la palta. Si tenemos un mortero la pisamos dejando algunos grumitos, sino mixer con los ingredientes que picamos al principio. Agregamos jugo de limón y sal.Mezclamos nuevamente con cuchara y listo. (Si no la consumen inmediatamente recomiendo ponerle un folex o nylon pegado a la mezcla tapando para que no se oxide y a la heladera).

Click para más recetas.

Visitá la tienda virtual de Schroeder Wines.