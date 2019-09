Belén Escobar manifestó que para ella su hermano ya “no existe” y dijo: “Ojalá que te caiga todo el peso de la ley y no encuentres consuelo. ¡Destruiste 2 familias! La de Cielo que no tenía culpa de nada y mi familia. ¡Un pueblo enterooo!”.

publicación hermana

El presunto asesino fue detenido ayer en un allanamiento realizado en su casa, donde vive con sus padres, ubicada en pleno centro de Plottier. A ese domicilio se arribó mediante un cruce de antenas de telefonía que situó a Cielo y Escobar en ese mismo lugar.

Se sabe que Escobar también curso sus estudios secundarios en el CPEM 8, donde Cielo asistía al colegio nocturno, y donde fue vista por última vez el jueves a la noche. Además, se conoció que en la actualidad está desempleado.

El mensaje

Pensar que te amaba con todo mi corazon y ahora enterarme que no sos la persona que creia es tan doloroso. Te llevaste la vida de una chica inocente y dulce y eso no tiene perdon! Para mi ya no existis mas! Hermano? Como te puedo llamar hermano despues de esto? No existis mas para mi. Ojala que te caiga todo el peso de la ley y no encuentres consuelo. Destruiste 2 familias!! La de cielo que no tenia culpa de nada y mi familia. Un pueblo enterooo!!! Te odio con toda mi alma!! Justicia por cielo, descansa en paz reina que tu asesino va a pagar por todo lo que te hizo. Que lleve mi apellido y sangre no significca que voy a estar de su lado! Estoy con vos cielo y con todas y todos. Vola alto bonita y que dios te de la paz que no tuviste en ese horroroso momento <3 Cielo solo puedo pedirte perdon por no haberme dado cuenta antes del monstruo que tenia tan cerca. Se me parte el alma.

LEÉ MÁS

Quién es el detenido por el femicidio de Cielo López

¿Qué se encontró en la escena primaria del femicidio de Cielo López?