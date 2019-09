El conmovedor posteo de Facebook que dio la vuelta al mundo

Embed

"Siempre se escucha acerca de las luchas financieras y médicas en estos casos, pero ¿con qué frecuencia se escucha acerca de las luchas que enfrentan las familias con otros niños? Mis dos hijos, con 15 meses de diferencia, pasaron de jugar juntos en la escuela y en casa a sentarse juntos en una fría habitación de hospital", arranca el posteo de Kaitlin sobre Beckett, quien a los dos años fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, un tipo de cáncer que comienza en los glóbulos blancos en la médula ósea.

"Mi hija vio a su hermano ir en ambulancia a la Unidad de Cuidados intensivos. Vio a una docena de doctores poner una máscara sobre su cara, pincharlo con agujas, bombearle una docena de medicamentos a través de su cuerpo, todo mientras él yacía allí, indefenso. No entendía del todo lo que estaba pasando. Todo lo que sabía era que algo andaba mal con su hermano, su mejor amigo".

"Poco más de un mes después de que lo dieran de alta, ella lo vio luchar para caminar y luchar para jugar. El enérgico y extrovertido hermanito que una vez conoció era ahora un niño pequeño, enfermo y muy soñoliento. No quería jugar. Ni siquiera podía estar de pie sin ayuda. Ella no entendía las diferentes terapias a las que tenía que asistir para recuperar su fuerza. Para ella, era algo que él tenía que hacer y ella no. ¿Por qué no podían ir a su parque favorito? ¿Por qué no podían ir a los juegos que iban? ¿Por qué él no tuvo que volver a la escuela pero ella sí?".

"Los niños necesitan apoyo y unión", concluye Kaitlin en su publicación. "No deben mantenerse a distancia de la persona que está enferma. Lo más importante es demostrar que se las cuida independientemente de la situación. Ella pasó mucho tiempo a su lado en el baño, mientras él vomitaba. Se quedó con él. Lo apoyó y cuidó de él, independientemente de la situación. Hasta el día de hoy, ella siempre cuida de él. Están juntos, están más cerca".

