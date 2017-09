El debate que viene. ¿Qué pasará con la nafta barata del sur?

Marcelo Pirri, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro, consideró que el incremento que se supone se dará después de las elecciones estaba previsto con anterioridad a la comunicación de la liberación de los precios. Tal cosa implica que las petroleras dispondrán los montos que cobran a los expendedores y estos los que pagan los consumidores.

“YPF está bajo control estatal y tiene un sistema de precios fijos para sus estaciones; esto hace que la liberación será controlada”, estimó Pirri, quien aclaró que sus consideraciones aplican a lo inmediato. El mediano y largo plazo es incierto para los empresarios del último eslabón de la cadena del negocio de los combustibles.

El tesorero de la Cámara de Expendedores del Alto Valle, Carlos Pinto, consideró que el aumento que se vendrá después de los comicios del 22 de octubre rondará entre el 6 y el 7 por ciento. Por su parte, el gobernador Omar Gutiérrez declaró ayer que no debieran darse grandes variaciones en los precios de venta de los combustibles y celebró la liberación como herramienta reactivadora de las inversiones en el sector hidrocarburífero, del que depende Neuquén más que de ningún otro.

El ITC bajo amenaza

Los dirigentes locales del sector expendedor le dijeron a este diario que “por ahora” no se habló de la excepción al denominado ITC que goza la Patagonia y La Pampa. “Prendamos velas que no se metan con eso”, graficó Pinto al ser consultado sobre el tema y luego recalcó que la exención del impuesto depende de una ley, por lo cual no está a tiro de la lapicera del ministro Juan José Aranguren.

Pirri, quien participa de las reuniones de la Confederación de Cámaras Expendedoras de todo el país, admitió que desde el oeste bonaerense y Córdoba hay fuertes presiones para la eliminación de la excepción impositiva destinada a las estaciones que se enclavan al sur del Río Colorado. Aunque aclaró que no hay confirmación de ninguna línea concreta sobre el futuro de la exención, el presidente de la cámara local tiene una hipótesis basada en la información que baraja de fuentes diversas.

“El ITC podría incluirse en la discusión de la reforma impositiva general que está diagramando el gobierno para el año que viene”, especuló Pirri, quien consideró que en el caso de que se elimine la excepción para la región los perjudicados serían los consumidores más que los estacioneros, sin dejar de lado que podría tener alguna caída la venta.

La especulación de Pirri tiene que ver con el convencimiento que hay dentro del negocio de los combustibles respecto a que la liberación de los precios se extenderá a todos los eslabones de la cadena y tendrá que ser acompañada por un recorte de la carga impositiva que pesa sobre las naftas y el gasoil.

LO QUE VIENE

Bandera blanca y libro de pases

Los expendedores locales de combustibles ven en la liberación de precios anunciada por el Gobierno una puerta abierta para la expansión de estaciones de bandera blanca (sin contratos de exclusividad con petroleras) como así también de pases entre las que tienen un contrato con una compañía hacia otra diferente. En ese sentido, Pirri advirtió que la marca Puma ya tiene unas 40 estaciones en el país sin ser dueña de refinería alguna. Y agregó que el mercado de pases se empezó a mover en las estaciones de Oil y Petrobras, algunas captadas por Axion.

Gutiérrez consideró que “no debería haber cambios bruscos”

El gobernador Omar Gutiérrez se refirió ayer a la liberación del precio de los combustibles por parte del gobierno nacional y dijo que “no debería haber cambios bruscos” en el precio que ofrecerán las empresas expendedoras de naftas bajo la nueva modalidad. El mandatario provincial fue requerido por la prensa sobre el tema que es trascendente para la principal industria de Neuquén. “Respecto de cómo impacta esto de la fijación de los precios internos (con libertad por parte de las petroleras) es una atribución y responsabilidad de las empresas y las operadoras, las que están integradas verticalmente y las que no”, consideró el gobernador.

“Habrá que esperar los próximos días para ver cómo se lleva a la práctica, esto ha sido adoptado ayer y se verá qué resuelven las operadoras, las compañías de servicio y las empresas con venta de nafta al surtidor en coordinación con el gobierno nacional”, sostuvo Gutiérrez.

Desde la oposición, en tanto surgieron críticas. En Neuquén, el referente kirchnerista Darío Martínez aprovechó para recalentar su discurso contra el macrismo.

“La liberación aumentará el precio de las naftas y perjudicará directamente al transporte, a la industria y a todos los automovilistas”, declaró ayer en medio de la campaña a diputado nacional.