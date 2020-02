El Defensor del Pueblo acompañará el reclamo por créditos UVA

En el encuentro, que tuvo lugar el pasado viernes, los vecinos plantearon las condiciones abusivas de los contratos y remarcaron que, en la mayoría de los casos, los montos de las cuotas mensuales se duplicaron.

Ante esa situación, Riva indicó que, si bien el reclamo excede la competencia del organismo, acompañará a los vecinos y planteará la situación en el próximo plenario de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA).

"La reunión fue positiva, nuestra expectativa era lograr su acompañamiento a nivel institucional. La Defensoría no tiene carácter resolutivo, pero en esta instancia estamos buscando apoyos de todos lados", dijo en diálogo con LM Neuquén, Rubén Aramayo, uno de los damnificados que participó del encuentro.

"Nosotros estamos pidiendo que se reflote de algún modo la ley 25.798 que es la de refinanciación hipotecaria, que fue algo que hizo el ex presidente (Néstor) Kirchner y Alberto Fernández, el actual presidente, allá por 2003. Pretendemos que el Estado obligue a la banca privada y, especialmente, al Banco Nación a que renegocien las condiciones para que se tenga en cuenta el contexto actual", explicó Aramayo.

"El crédito UVA como política de Estado falló, no dio el resultado que esperábamos. Hoy los ciudadanos argentinos, que teníamos en esto el sueño de la casa propia, vivimos una pesadilla", sentenció, antes de aclarar: "Nadie está pidiendo que nos regalen nada, queremos pagar, pero no en estas condiciones".

"En agosto del 2017 empecé pagando una cuota de 25.000 pesos por mes. Hoy, la cuota que pagué el 10 de febrero, ascendió a 58.000 pesos. Llevando 30 cuotas al día, hoy le debo 7 millones de pesos al banco, cuando el banco me prestó 2.900.000 para poder comprar mi casa. No sé cuando voy a terminar de pagarlo. Así, es imposible, a fin de año voy a deber 10 millones", precisó, en alusión a su caso particular.

"Nosotros pagamos la cuota antes de tener vacaciones o seguir poniéndole plata a la casa porque a la tercer cuota que dejemos de pagar, automáticamente el banco te puede ejecutar la hipoteca y obviamente perdés la casa y todo el capital que pusiste", añadió.

"Ese es el planteo que le hicimos a Riva y que queremos hacerle a los diputados y senadores nacionales, que hasta ahora no hemos logrado que nos atiendan", advirtió, antes de destacar que la única figura del ámbito legislativo que los escuchó fue la senadora nacional Silvia Sapag.

"Silvia Sapag nos recibió, pero ella tenía que ver con la gente del bloque qué se podría llegar a hacer. Aunque no lo dijo, nos dio a suponer que en el contexto económico en el que está el país, la prioridad del gobierno es solucionar el pago de la deuda y no el planteo que estamos haciendo nosotros", lamentó.

Protesta créditos UVA

Tras recalcar que los autoconvocados se sienten solos ante la falta del acompañamiento del poder político, Aramayo puso la lupa en el poder judicial. "La justicia neuquina ha negado cautelares a la gente que ha pedido que frenen el incremento de las cuotas, así que de algún modo se desentiende del tema diciendo que es una cuestión entre particulares, que las condiciones fueron así y que no puede hacer nada", indicó en relación a la respuesta que tuvieron en los tribunales locales.

"También requerimos que a nivel provincial haya una ley para que se prohíban los desalojos y los remates hipotecarios de todos aquellos que tenemos crédito UVA. Sabemos que es difícil, pero no nos cerramos a ninguna posibilidad y escuchamos todas las opciones para encontrar una salida viable", agregó.

El defensor del pueblo, Ricardo Riva, se reunió con vecinos damnificados por los créditos hipotecarios que indexan por UVA.

Los vecinos que se acercaron a la sede central de la Defensoría del Pueblo de Neuquén, lo hicieron en representación de más de 50 familias del Alto Valle que se reúnen periódicamente en el Monumento a San Martín para compartir las situaciones particulares y coordinar acciones conjuntas tendientes a visibilizar la problemática que los afecta. Sin embargo, se estima que en Neuquén hay cerca de mil familias en esta situación.

El próximo encuentro de los autoconvocados en el monumento está programado para este miércoles 26 a las 20 horas.

