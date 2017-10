¿Salieron fortalecidos de la interna del PJ?

Ayudó a consolidar la candidatura y legitimarla. Y a movilizar al partido, luego de 12 años sin tener una. Saben que somos kirchneristas, pero que también tenemos vuelo propio. Tenemos una historia de militancia, que fue bueno poder avalar con la interna.

¿Qué puede darle a la ciudad desde una banca?

Hay un concepto en el ámbito académico que nos parece crucial. Se habla del derecho a la ciudad. Es la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder construir su ciudad. De definir qué tipo de lugar quieren para vivir y de cómo consiguen las condiciones más dignas para vivir. Creemos que falta más participación para enriquecer las soluciones que necesita Neuquén.

¿Por qué?

Porque hoy vivimos en una ciudad en la que se instaló una idea del eficientismo, que terminó postergando a amplios sectores.

¿En dónde lo ve?

Lo que ha generado la gestión es la privatización de servicios públicos, del suelo, la apropiación de la renta y generar un grupo muy reducido de personas. El Municipio vende una realidad de igualdad y ascenso social. Una idea de que vivimos en una ciudad moderna, que en realidad es un lugar repleto de desigualdades estructurales que es necesario corregir.

¿Cuáles son los ejemplos concretos?

Se gastó una millonada en desarrollar esa suerte de Puerto Madero que tenemos los neuquinos que es el corredor Leloir-Ramón y al mismo tiempo hay seis mil lotes de la meseta que esperan por servicios básicos. Gente que toma agua en Neuquén soóo porque se la lleva un camión aguatero.

¿Qué más se puede corregir desde el Deliberante?

Hacer una verdadera política inclusiva en materia de tierras. No avalar el desarrollo y negocios inmobiliarios en la costa de los ríos, apropiaciones cuestionables en esos mismos lugares, y al mismo tiempo un abandono en políticas sociales y culturales.

¿Qué se puede hacer en materia social?

Primero ejecutar los presupuestos. Se destinan 32 millones de pesos para cuatro jardines maternales donde van empleados municipales, y no se crean afectaciones para centros de desarrollo infantil. Al mes de septiembre, había presupuestados 180 millones de pesos para desarrollo urbano de territorial y sólo se había ejecutado el 7 por ciento.

¿Qué esperan para la elección del domingo? ¿Pelean una segunda banca?

Somos cautos, lo principal es llegar al Concejo Deliberante para impulsar el desarrollo de una ciudad que no se olvide de la gente, para poder dar esa pelea, en un contexto en el que la mayoría de las fuerzas políticas tienen compromisos que no les permiten dar estos debates. Eso a nosotros no nos pasa, no tenemos gente contratada en ningún lado, y la campaña la hicimos de cara a los vecinos.