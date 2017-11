La provincia obtuvo la aprobación por parte de Ministerio de Energía de la Nación del desarrollo Fortín de Piedra por parte de la empresa Tecpetrol, que ingresará al denominado “Programa de Estímulo a las Inversiones en Desarrollos de Producción de Gas Natural proveniente de Reservorios No Convencionales”.

"Esta decisión refleja la confianza en Neuquén", manifestó Gutiérrez. Esta medida es histórica ya que Neuquén participó de manera protagónica en la aprobación de la inversión presentada por Tecpetrol y tendrá también a su cargo el control del proyecto.

“Es un reconocimiento a la potestad de los recursos que es algo muy importante, fortalece la autonomía de la provincia en materia hidrocarburifera”, afirmó el mandatario provincial.

Tecpetrol prevé invertir 2.300 millones de dólares hasta 2019 en la primera fase del desarrollo del área Fortín de Piedra, ubicada en la formación Vaca Muerta. El proyecto incluye la perforación de unos 150 pozos y la construcción de instalaciones de tratamiento, baterías y gasoductos.

El programa brinda un horizonte de precios previsibles que promoverá el incremento de las inversiones y la producción. Establece un precio especial a los productores de shale y tight, quienes cobrarán 7,5 dólares por millón de BTU (unidad de energía) a partir de la entrada en vigencia de la resolución y durante 2018, u$s 7 en 2019, u$s 6,5 en 2020 y u$s 6 en 2021. A cambio, se les exigirá a las empresas cumplir con un plan de inversiones.

El gobernador Omar Gutiérrez saludó la noticia y aseguró que “el área Fortín de Piedra, concesionada por 35 años, ya ingresó en la fase de desarrollo masivo, con una inversión de 2.300 millones de dólares entre este año y 2019. Esta inversión ya genera más producción y más trabajo en Neuquén para los neuquinos”.

"Este año hemos tenido entre 7 u 8 anuncios de inversión, un punto fundamental era el estímulo en el precio que iba a pagar el estado. Nunca había participado en la fijación de precios, en estas circunstancias la provincia tiene voz y voto", destacó.

El gobernador aseguró que en “Neuquén se puede invertir porque hay seguridad jurídica y económica, gracias a que hemos logrado estabilidad política”.

“Neuquén es la provincia que más inversiones y compromisos de inversiones está recibiendo, y la que más seduce y tienta a los inversores. Tiene recursos naturales en todo el territorio, pero somos todos nosotros trabajando en equipo quienes hemos podido poner en valor, gestionando con todos y para todos nuestros recursos”, destacó el mandatario.

Gutiérrez afirmó que “ya se siente el impacto positivo del desarrollo en Fortín de Piedra que generó más de 1300 puestos de trabajo directos permanentes más empleos asociados a la prestación de servicios y a la etapa de construcción de las obras de infraestructura complementarias a toda la operación”.

Con esta inversión, a partir del primer cuatrimestre de 2019 la producción estimada será de 14 millones de metros cúbicos por día de gas. Este nivel de producción representa el 50% de las divisas que en concepto de importación para cubrir el déficit energético se están girando afuera del país. Fortín de Piedra es la primera de las 17 concesiones no convencionales que en la provincia pasó a fase de desarrollo.