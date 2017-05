El dilema de los equipos con "cracks tóxicos"

Exposición mediática, excesos de drogas y alcohol o hasta posesión de armas de fuego les traen más de un dolor de cabeza a los clubes. Ricardo Centurión en Boca, Brian Fernández en Racing (ahora en Sarmiento) y Emanuel Reynoso en Talleres son algunos de los casos más rutilantes por estos días.

Entrenadores de la zona dieron a LM Neuquén su visión al respecto. “Son situaciones delicadas que hay que tomarlas con pinzas. Uno, como entrenador, no puede permitir ciertas cosas. El jugador profesional tiene que entender que hay actividades extrafutbolísticas que tiene que dejar de lado”, aseguró Roberto Cofre, entrenador de Maronese. “Primero hay que tratar de hablar con el jugador y que cambie sus hábitos. Si el jugador no escucha o no entiende, perjudica a todo el plantel”, agregó el Mono.

En el mismo sentido, Raúl Musuruana, técnico de Alianza, contó: “He tenido un par de experiencias. Son situaciones complejas y por lo general no terminan de la mejor manera. La relación cuerpo técnico-jugador se puede romper”. Además, fue tajante y consideró: “La decisión del cuerpo técnico, si la situación es muy complicada, creo que debe ser desafectar al jugador, sobre todo si afecta a todo el grupo. Por más que dentro de la cancha sea importante para el equipo”.

Chats: Ayer salieron a la luz mensajes que comprometen aún más a Ricardo Centurión.

“No hay que patearla afuera”

Por otro lado, quien también brindó su postura fue Juan Pablo Dobratinich, psicólogo deportivo que trabajó en la liga neuquina. “Patear la pelota para afuera no es solucionar el conflicto”, opinó el profesional, y continuó: “Lo que se hace es trabajar para acompañar y ayudar al jugador a tomar otras decisiones. Hay que analizar el contexto en el que se desenvuelve esa persona y ver cómo se la puede ayudar”.

En un cuerpo técnico, continuó Dobratinich, “es muy importante el estilo de liderazgo que tenga el entrenador”. “El tema emocional es fundamental, por eso un DT con un estilo de liderazgo paternalista, donde se pueda acercar al jugador, es mucho más favorable en estos casos que otros estilos en los que no se contempla la subjetividad y la puntualidad de los casos”, explicó.

De la misma manera, indicó que los focos de los problemas son muchos: “Entornos complicados, familias con muchas expectativas y mucha presión para con el chico”, por lo que “hay que trabajar cada caso en particular y acompañar a partir de ahí”. Por último el especialista se refirió al periodismo, que “muchas veces es el primero en juzgar al jugador y no se tiene precaución a la hora de abordar los temas”.