El Dino pasó una prueba de fuego

En el partido de ida el conjunto neuquino había dado muestras de buen juego y logró llevarse un 2-0 que le daba tranquilidad de cara a la vuelta en la localidad cordillerana.

Con este telón de fondo, el Dino vivió un partido lleno de emociones que lo tuvo como protagonista durante los 90 minutos. El partido comenzó con dos goles tempraneros del Dino, a los 6’ Jeldres puso el 1-0 y a los 8’ Romero incrementó. El encuentro estaba 2-0 cuando el reloj todavía no señalaba los diez minutos de la primera parte. Pero la respuesta del local, empujado por el acompañamiento de su gente, no tardó en llegar y lo que parecía una serie encaminada sufrió un giro inesperado.

Barrera descontó a los 11’ para el local, que empezó a crecer a partir del tanto y luego llegó al empate por medio de Yánez a los 24’. Con este panorama las cosas empezaron a complicarse para los visitantes, que pese al empate siguieron intentando llevar el peso del juego, intentado buscar el arco rival aunque sufrieron un penal en contra a los 30’ que los pudo haber puesto en desventaja, pero el delantero cordillerano García no ejecutó bien y la cosa siguió 2-2 cuando quedaban diez minutos para que finalizara la primera mitad.

Un incidente más tendría lugar antes del cierre de la primera parte y el DT Arozarena fue expulsado a los 40’. Al cierre de los primeros 45 la cosa estaba 2-2. Cuando los dos equipos saltaron a la cancha en la segunda mitad, Maronese intentó ser protagonista nuevamente y empezó a acercarse al área rival. Los locales respondían por medio de pelotazos que complicaban a la defensa de Maro y así llegó el 3-2 en los pies de López a los 21 minutos que dejaba a Belgrano a un gol de igualar la serie. Pero la ilusión duró poco para los de Esquel luego de que Romero convirtiera a los 22 minutos con un remate desde afuera del área y tres minutos después con un tiro libre que se metió en el arco de Milton Mora, para poner en ventaja nuevamente al elenco de la ciudad por 4-3.

17 Los goles de Maronese en los últimos 4 partidos del Federal C.

Sin embargo, las emociones no terminaron ahí. A los 38’ López anotó para el local, que empardó el cotejo en 4 cuando quedaba poco para el final. El Dino no cesó en su ambición ofensiva pese a la tentación de conservar la ventaja obtenida en la ida y Jeldres puso las cifras definitivas a los 40’, cuando convirtió el 5-4 con una definición impecable por encima del arquero. Un partido que el Dino debió trabajar más de la cuenta luego de un inicio que auguraba una visita sin sobresaltos, quizás por descuidos en la defensa (que venía siendo uno de sus fuertes) y que pagó caro con 4 goles en contra. En resumen, Maronese dio una muestra de solidez en un partido que tuvo muchos vaivenes pero nunca dejó de ir en busca del arco contrario, respetando el estilo ofensivo que viene proponiendo a lo largo del Federal C.

Un aspecto a resaltar de cara a lo que viene, cuando deberá ratificar lo hecho hasta el momento en un cruce con un rival de fuste, Centenario, que pelea mano a mano por el sueño de la final por el ascenso.