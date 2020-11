Neuquén LMNeuquen DUAM El dolor de Karina: venció al COVID-19 pero perdió a su mamá y a su mejor amiga

Karina Degenaro estuvo internada en el DUAM donde tuvo que enfrentar la perdida de su madre y su mejor amiga, víctimas del virus. Pablo Montanaro Por montanarop@lmneuquen.com.ar







“No sé cómo ni dónde me contagié, a pesar de todas las previsiones que tomé me contagié igual”, dice a LMNeuquén Karina Degenaro, quien estuvo internada por Covid-19 en el Espacio DUAM y hace unos días recibió el alta médica. Reconocida locutora y coach ontológica, a sus 47 años logró vencer al virus pero no puede ocultar en su rostro la tristeza por la muerte de su madre, Adela, y la de una de sus mejores amigas, Marina Manzanares. También sus hijas, de 17 y 22 años, se contagiaron pero no presentaron síntomas graves.

A pesar de no saber dónde contrajo el virus, tiene la sospecha de que pudo haber sido en un cajero automático “cuando estaba cerca de un hombre que tosió” o bien de su madre “que no hacía caso, salía a hacer compras todo el tiempo y se relajó en los cuidados”. Cuenta que todos los días con sus hijas se juntaban en la casa de su madre para cocinar y almorzar. “Mi mamá vivía en una casa en el mismo terreno que la nuestra y para que no estuviera sola nos juntábamos a almorzar”.