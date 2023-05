El dolor de Ricky Sarkany, a seis meses de la muerte de su hija: "cada día te extrañamos más"

El video recopila imágenes en blanco y negro que resumen la carrera artística de la hija de Ricky Sarkany, en el clip también se escucha la voz en off de Sofía con algunas declaraciones que representan la pasión que sentía por el diseño: “El arte es una actitud, y es actitud pura; mi consejo es que no importa lo que hagan mientras pongan su corazón, mente y alma en eso. Esta frase de Nelson Mandela que me encanta dice: ‘No podrás vivir con auténtica pasión si te conformas con una vida que es menos de la que eres capaz de vivir’”.