El "dormilón" de la Ruta 22 era un prófugo de la Justicia

Según publicó el portal AN Roca tenía dos pedidos de captura de juzgados con asiento en la ciudad de Bahía Blanca y cuenta con un frondoso prontuario de antecedentes policiales. No obstante, los mismos no estarían actualmente vigentes.

El chofer y los pasajeros de un colectivo hallaron al hombre esta mañana tirado a la vera de la ruta y, en un primer momento, pensaron que había sido atropellado y abandonado por algún vehículo.

Sin embargo, la sorpresa fue mayor cuando al bajar se dieron cuenta que estaba durmiendo en el peligroso lugar.

Embed

LEÉ MÁS

Pensaron que lo habían atropellado, pero estaba durmiendo al costado de la ruta