El drama de Buffa: "Tengo miedo de salir a la calle"

“Por todo lo que pasó el domingo, me da miedo salir a la calle por si me pasa algo”, afirmó Buffarini en diálogo con radio Belgrano.

“Me dolió mucho lo que hizo la gente de San Lorenzo. Creo que el enojo parte de una declaración mía, pero el fútbol es así. Boca es Boca, más allá de que San Lorenzo manifestó que no estaba interesado en mí”, agregó el futbolista de 29 años.

“Hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Ya pasó, duele por todas las cosas que se dicen. Tengo que pensar en Boca, como en su momento dejé la vida por San Lorenzo”, sentenció.

Buffarini, campeón de la Copa Libertadores con San Lorenzo en el 2014, dejó San Pablo de Brasil para sumarse a Boca con la intención de mostrarse para jugar el Mundial de Rusia 2018.

Por ahora, suplente

Buffa aún tiene que ganarse un lugar en Boca. En los primeros partidos de la Superliga estuvo en el banco y tampoco será de la partida ante Temperley, el próximo domingo a las 19:15 en La Bombonera, por la 15ª fecha del certamen.

El que sí estará es Carlos Tevez, pese a que ayer se entrenó diferenciado por una molestia en la planta del pie izquierdo. Otro de los datos salientes es que el Mellizo dejará el 4-3-3 utilizado el domingo pasado en el empate 1-1 frente a San Lorenzo y volverá al 4-2-3-1, el mismo esquema que usó dos fechas atrás en el triunfo sobre Colón por 2-0, en La Bombonera.

De hecho, ayer dispuso una formación con Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Nahitan Nández y Wilmar Barrios; Cristian Pavón, Maroni y Edwin Cardona; Walter Bou.

OPINIÓN

A mí me costó muchísimo revertirlo

Beto Acosta. Ídolo de San Lorenzo que pasó por Boca y vivió algo similar

El tema de Buffarini no creo que pase a mayores en la calle. El otro día, en el estadio se sabía que lo iban a insultar por las declaraciones (dijo que en el país sólo jugaría en el Ciclón), no por el pasado, pues los hinchas de San Lorenzo tenemos que estar agradecidos de haber tenido a un jugador que puso todo por los colores y logró el título más importante de la historia, la Libertadores. Las cosas se dieron así, no hay que buscarle más vueltas. El hincha quedó dolido como pasó conmigo cuando me fui a Boca. Yo tuve la oportunidad de revertirlo, pero me costó muchísimo, y a fuerza de goles pude darlo vuelta.

Para el futuro

Encima, el Melli quiere a Belluschi

Guillermo Barros Schellotto, el entrenador del conjunto xeneize, le expresó al volante azulgrana, Fernando Belluschi, sus ganas de sumarlo al plantel boquense para el próximo semestre.

Así lo contó un periodista que fue testigo del cruce del DT y el crack al cabo del polémico San Lorenzo 1-Boca 1 del domingo.