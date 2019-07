Por eso de a poco las personas que pudieron acceder a una casa con estos créditos se empezaron a agrupar para pedir que la cuota varíe según el salario. La iniciativa comenzó en Buenos Aires y ya llegó a Neuquén, donde serían 1001 los que recibieron este tipo de préstamos para comprar o refaccionar una vivienda.

Embed

Carlos Manzanares es uno de los afectados y formadores del grupo Hipotecados UVA Neuquén que ya cuenta con una página de Facebook.

“Esto surgió porque estamos preocupados de perder nuestros hogares. Nos comunicamos por redes sociales con la organización en Buenos Aires y creamos la propia en Neuquén”, explicó.

Carlos tomó un crédito para la compra de su casa en abril del año pasado por 2.100.000 pesos, y para alcanzar el objetivo tuvo que sumar aproximadamente 1.200.000 de su bolsillo.

“La promesa de cuota en abril cuando firmé el contrato en el banco era de 11 mil pesos por mes. Pero nunca fue así, la primera cuota fue 16.000 pesos”, contó Manzanares quien explicó que en ese momento estaba alquilando y le iban aumentar el alquiler a 12 mil pesos por lo que puso en la balanza los beneficios y se metió.

Pero en ese momento el Gobierno pronosticaba una inflación del 2% que hoy llegó a superar el 50% y su cuota mensual pasó a ser de 25 mil pesos.

“En promedio, el aumento de la cuota es del 130%. Y no solo es el problema que aumenta la cuota, sino que además aumenta la deuda, también suben los servicios, la comida y se vuelve imposible de pagar”, explicó el damnificado.

Lo que este grupo de personas denuncia es un “avasallamiento” sobre sus ingresos y piden que se analice el proyecto presentado en el Congreso de la Nación para que la cuota sea acorde al ingreso familiar.

Desde la agrupación llevaron la iniciativa a la Legislatura provincial, donde el diputado Guillermo Carnaghi (FPV) los acompañó y le solicitó al Congreso -por medio de otro proyecto- celeridad en el tratamiento del reclamo de los Hipotecados UVA, apoyado por distintos legisladores.

“En ese proyecto se pide que se cuide a las familias de los hipotecados y que en caso de que haya despidos que no se nos quite la casa. Que frene el aumento del capital, y que la cuota sea acorde al ingreso de cada familia, que no supere el 25% del sueldo”, explicó Manzanares, quien además concluyó: “La mayoría de nosotros con mucho esfuerzo y con salud, seguimos pagando el crédito".

LEÉ MÁS

El Banco Central suma más opciones para acceder a créditos UVA

Procrear: abrieron la inscripción para 2500 viviendas en todo el país