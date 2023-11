El drama de Samanta Casais, la ganadora de Bake Off: "Me robaron el..."

La pastelera Samanta Casais vuelve a atravesar un difícil momento. Hace tres años protagonizó uno de los momentos más escandalosos de la televisión, cuando siendo ganadora de Bake Off los usuarios de las redes sociales descubrieron que había infringido el reglamento ya que no era una amateur, como exigían las reglas del juego.

SAMANTA CASAIS.mp4 Samanta Casais informó a través de su cuenta de Instagram que le robaron el WhatsApp.

La cocinera del ciclo Comenzar el día, conducido por Yuyito González, expresó su desconcierto con la situación. " Tengo un montón de pedidos ahí. No sé qué pasó. Me desapareció, no puedo acceder", continuó relatando, presa de la angustia por el robo de su cuenta de WhatsApp.

El pedido desesperado de Samanta Casais

"Les pido por favor que no les respondan, no les pasen datos personales, no transfieran a ninguna cuenta que les pasen. No soy yo la que está hablando", le solicitó a sus clientes, buscando protegerlos de una posible estafa virtual.

Desbordada por la situación, Samanta Casais se disculpó con sus seguidores. "Perdón que esté tan angustiada, pero es mi fuente de trabajo, mi laburo. Y no quiero que cag... a nadie. A mis clientes que tienen pedidos para diciembre, les pido que me escriban por Instagram para poder organizar esto, que no estoy pudiendo. Les pido perdón, es algo que me excede", finalizó, notoriamente preocupada.