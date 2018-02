La mujer explicó a LM Neuquén que debe viajar el 1 de marzo a Bariloche, por lo que hace unos días atrás comenzó con todo el procedimiento para acceder a los boletos. De esta forma, ingresó en la página de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), para hacer la reserva del viaje con descuento para personas con discapacidad como ella.

Con la reserva en mano, hoy a las 10 de la mañana, se dirigió a la ETON. Allí, en la ventanilla de una de las empresas, se encontró con la peor noticia, el horario del servicio que figuraba en la web de la CNRT no existía.

Ahí comenzó su odisea. Es que desde la empresa de transporte le pidieron que realizara una cancelación en la oficina que la CNRT tiene en la terminal, pero tuvo que esperar hasta las 13 para conseguirlo.

En un primer momento, no había en la agencia ningún empleado que pudiera atenderla a ella, o la decena de personas con discapacidad que ya se encontraban esperando. Cuando por fin llegó una persona que pudiera atender sus reclamos, le explicó que tendría que hacer una cancelación y luego volver a cargar sus datos, gestión que no pudo llevar adelante dado que en la página del organismo de contralor estaba de mantenimiento.

Si bien contaba con los pasajes de vuelta, Vilma tuvo que comenzar a recorrer otras empresas de transporte, averiguando cual de ellas tenía disponibilidad de pasajes para discapacitados. En Vía Bariloche -la primera de sus opciones-, el cupo ya estaba completo. Por suerte, encontró lugares en Andesmar, compañía que tomó su pedido, pero recién mañana podrá confirmarle si la gestión fue aprobada o no.

Embed

"Me parece bueno el nuevo sistema, yo jamás lo había usado, pero si van a publicar horarios que no existe y que generan este dolor de cabeza, no sirve", manifestó Vilma.

Y agregó que lo más molesto de todo es tener que esperar, ya que muchas personas que lo estaban haciendo tenían alguna discapacidad:"En cualquier lugar tenes que hacer cola y es feo. En la oficina de CNRT habían personas con bastones, que les dolían estar paradas. Afortunadamente yo tengo silla de ruedas, pero mi mamá era la que estaba parada. Podrían dar números y colocar asientos para que la gente este cómoda".