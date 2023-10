El duro problema de salud que enfrenta Carmen Barbieri

"Tengo un esguince, por suerte no me rompí ningún huesito... pero no me caí ni nada, me torcí el pie. En Comodoro Rivadavia, hice igual la función a la noche, pero cuando bajé del avión el pie era enorme, no podía apoyarlo", empezó por contar. Luego, sumó: "Ahí me fui a Zabala, me hicieron unos estudios y dio que tengo un esguince agudo".

Asimismo, explicó: "No me puedo parar, camino pero renga, no me entra ningún zapato". Por último, contó que también tiene la garganta bastante comprometida: "Y la voz... parezco Graciela Borges. Mañana estoy de vuelta, me dijo reposo dos días, trataré de dormir y descansar un poco la voz".

La feroz pelea mediática entre Carmen Barbieri y Yanina Latorre

Recordemos que la semana pasada Carmen protagonizó un fuerte enfrentamiento mediático con Yanina Latorre, luego de que la panelista de LAM (América TV) se metiera en la polémica entre su hijo, Federico Bal, y su ex pareja Sofía Aldrey. En medio de este tenso ida y vuelta, la diva rompió en llanto al aire en su programa al recordar el difícil momento personal que vivió años atrás con un ser querido.

La guerra se desató cuando Carmen le recordó a Yanina que ella también sufrió infidelidades por parte de su marido, y que por esta razón, es un tema demasiado delicado y doloroso como para exponerlo en televisión. En respuesta, la esposa de Diego Latorre soltó: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada; te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé". A la capocómica le dolieron profundamente sus declaraciones y no pudo evitar romper en llanto al recordar aquel duro momento de su vida.

"¿Cómo dice que yo le limpiaba el culo? ¡Habla de un hombre que está muerto! Era un hombre enfermo que murió en mis brazos. Sufrió tantos años cáncer...", se lamentó Barbieri, angustiada. "¿Cómo permite el canal que ella hable así?", se preguntó, indignada y entre lágrimas. "Sí, me engañó y me separé, pero mi hijo me preguntó a dónde iba a ir su papá. ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente?", insistió. Y cerró: "Es para hacerle un juicio. Es el papá de mi hijo, y no se puede defender".