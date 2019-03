Hay gente que conoce más, es difícil, pero digamos, a favor: la gran herencia cultural que ofrece no sólo Buenos Aires, sino también otras partes del país. Las extensiones de Argentina son más grandes que en Europa, para conocer el país hay que quedarse bastante tiempo. Otra cosa muy positiva es la amabilidad del argentino y los paisajes increíbles que uno ve. Esas tres cosas las resaltaría. Cosas negativas, no lo sé. Hay cosas típicas de cada país, que posiblemente para alguien que nunca estuvo acá sean difíciles de entender. Argentina es un país latinoamericano muy especial, tiene mucha más influencia europea que el resto mezclada con la espontaneidad latina; eso causa unas sorpresas a las que uno si quiere vivir aquí se debe acostumbrar. En definitiva, diría: reacciona tan espontáneo como los argentinos y te irá bien.

-Usted estuvo en México, Cuba y Colombia dentro de América Latina antes de llegar a la Argentina. ¿Qué diferencias encuentra?

Y Miami, que es también parte de América Latina. (Risas). Yo hablé en Miami más español que inglés.

-Es muy diferente a la Argentina...

Cada país tiene sus características. Yo diría que son muy diferentes, sí. Son todos muy diferentes pero forman esa gran familia latina, que como en toda familia no son todos los hermanos iguales.

-¿Cómo está la relación comercial entre Argentina y Alemania?

No se puede ocultar que Argentina se encuentra en un periodo especial, entonces, las relaciones tienen mucho potencial para desarrollar. El intercambio comercial de Alemania con Argentina es de más o menos 4.300 millones de euros. Creo que el potencial de Argentina para aumentar sus exportaciones a Alemania es bastante grande, también pueden crecer las exportaciones alemanas a Argentina. Por el momento, el 70 por ciento de las exportaciones argentinas a Alemania son del sector agrícola.

-Producción primaria de alimentos, es lo que siempre exportó Argentina.

Sí, pero Argentina tiene una industria con mucho para ofrecer, seguramente falta desarrollarla un poco. Yo creo que en el futuro Argentina no debe funcionar solamente como el gran supermercado del mundo, no tiene que ofrecer sólo materias primas sino también productos procesados del sector agrícola, ese es el gran futuro. Y en esto, creo, podemos cooperar mucho porque Alemania tiene bastante que ofrecer para que funcione el proceso de añadir valor a la materia prima. Y no sería Alemania el único cliente, sino todo el mundo.

Jurgen-Christian-Mertens-embajador-Aleman-01-página-12-1.jpg Claudio Espinoza

-¿Qué potencial ve en Argentina para las multinacionales alemanas?

Ahora estamos en un periodo en el que Argentina se encuentra en una posición no tan fácil, pero las multinacionales alemanas, como las pymes, que ya están en el país mantienen con firmeza sus posiciones y confían en que la situación actual va a ser superada muy rápidamente. Las empresas alemanas se orientan a una cooperación a largo plazo. No vienen hoy y salen mañana si no les va bien.

-¿Les cuesta prever a largo plazo en Argentina?

Sí, pero esa es una caracterización especial del empresariado alemán: una vez que toma una decisión la mantiene. Y sabe que en ningún país del mundo hay solamente alzas, siempre hay alzas y bajas. Entonces son consecuentes, cuando hay bajas las aguantan.

-No se irán las empresas que están, entonces.

No. Las grandes, las multinacionales alemanas han anunciado planes de inversión en el sector automotriz por 1400 millones de dólares, también en el sector energético, acá en Neuquén, Wintershall con sus socios tienen planes por más de mil millones de dólares. En el sector farmacéutico se están realizando inversiones adicionales y estamos muy optimistas, por ejemplo, en el sector de servicios a la salud tenemos empresas con planes de invertir como así también en el sector químico.

Jurgen-Christian-Mertens-embajador-Aleman-01-página-12-3.jpg Claudio Espinoza

-¿Esos planes dependen de cómo marche la macroeconomía?

Yo creo que Argentina se va a estabilizar. Muchos esperan la continuidad y, entonces, vamos a ver muchas más inversiones alemanas especialmente en sectores que hasta ahora no están tan desarrollados. Argentina ofrece mucho campo a desarrollar en materia de digitalización, en el sector de Internet y en general en materia de conectividad. Por eso también Alemania es un gran impulsor de terminar con éxito las negociaciones del convenio entre la Unión Europea y el Mercosur.

-¿Cuál es la traba? Se dice que Francia obstaculiza la firma.

No se puede culpar a un país. Hay temas. Digamos si uno empieza con una nueva ronda de negociaciones cada vez que cambian las personas que negocian, aparecen trabas. Se abren campos que uno pensaba que ya estaban cerrados exitosamente. Entonces, es un proceso complicado. Por eso hay que trabajar para que se termine de acordar el convenio. Todos apostamos al multilateralismo y sería una buena señal en ese sentido si dos grandes bloques de consumidores caminan en un mismo tratado de libre comercio. Eso sería un beneficio para todos.

-En Neuquén interesa la cuestión energética por la potencialidad que presenta Vaca Muerta. El desarrollo de la formación es clave para que se esté saliendo de un crisis energética grande. Alemania transitó otra experiencia en el campo del desarrollo energético con fuertes inversiones en fuentes limpias. ¿Qué puede aportar esa experiencia a la Argentina?

Alemania está viviendo un cambio bastante grande en el sector energético. Estamos apostando ciento por ciento a las energías renovables con el cierre de todas las centrales nucleares. Por eso, la energía hidroeléctrica es un factor muy importante. Neuquén tiene muchas posibilidades en ese campo. Hay un proyecto como Chihuido que interesa a una empresa alemana.

Jurgen-Christian-Mertens-embajador-Aleman-01-página-12.jpg Claudio Espinoza

-¿Ahí se presentó un conflicto con Alemania?

Es un proyecto que está todavía en camino. No hay un conflicto, es decir, Alemania quiere cooperar en esto con Argentina en un proyecto, que para nosotros es clave en el sentido tecnológico. Es un desafío grande también para la empresa alemana que está involucrada, Voith Hydro. Y también el gobierno alemán está ofreciendo una garantía para un crédito con condiciones que, en mi opinión, son muy favorables. Sería una lástima si Argentina no tomara. Para el gobierno alemán esa garantía del crédito es una señal de la confianza que tiene en el desarrollo de Argentina y especialmente de Neuquén. Es una decisión que depende de que las autoridades argentinas se arreglen entre ellas para ver cómo manejan esa oferta o si deciden tomar otro camino, pero eso no está en nuestras manos. Somos todavía optimistas que el proyecto se va a realizar. El proyecto no tiene solamente fines energéticos, también abarca el manejo del agua, entre otras cosas que abarca este proyecto grande. Según lo que yo entiendo el gobernador (Omar Gutiérrez) está interesado en el proyecto y el gobernador (Jorge Sapag), con quien hablé personalmente el jueves sobre el proyecto, también lo ve bastante positivo. Entonces, hay que ver. Posiblemente hay que rediseñar un poco el proyecto, pero en sí este proyecto representa un gran aporte para el desarrollo de Neuquén.

-¿Es recomendable reconvertir la matriz energética hacia las energías renovables de forma acelerada, como lo decidió Alemania?

No se puede comprar la situación de otros países con la de Alemania, que tomó la decisión de abandonar el camino de la generación nuclear después de Fukushima (se produjo un accidente en una planta nuclear el 11 de marzo de 2011). Nosotros, como somos un país compacto, teníamos otras posibilidades de trabajar con las energías renovables. No queremos dar recetas, pero queremos ofrecer al mundo la tecnología que estamos desarrollando en el sector de las energía renovables. No somos los únicos, los chinos también están ahora desarrollando a grandes pasos, pero nosotros somos todavía los más innovadores, creo. Uno tiene que aquí que Argentina tiene tantas posibilidades de desarrollar no sólo las hidroeléctricas, sino también la energía solar y la eólica. Para cada sector de estos Alemania tiene algo que ofrecer y está dispuesta a cooperar. Yo creo que hay mucho potencial.

-¿Cómo ve el gobierno alemán el desarrollo de la producción de hidrocarburos en Vaca Muerta?

Es algo muy prometedor. El país tiene esos recursos y hay que usarlos. El gobierno de Alemania no tiene una opinión especial con respecto a las actividades de las empresas aquí, pero de todos modos sabemos que necesitamos petróleo, necesitamos gas, dos factores que Neuquén ofrece. De todos modos, Alemania está demasiado lejos para ser un importador de los productos de Vaca Muerta.

-¿El gobierno alemán detectó alguna queja por los cambios de reglas de juego para la explotación de Vaca Muerta?

No. En Alemania están muy contentos con lo que está haciendo Wintershall porque una empresa conocida por cumplir muy estrictamente las normas de medio ambiente, es un campeón en cumplir esas reglas.

-La pregunta es si su gobierno recibió quejas de Wintershall sobre la aplicación de planes de estímulo a la producción mediante subsidios del estado.

Eso como gobierno no nos toca como gobierno. Lo tienen que contestar los empresarios. Uno se puede imaginar cómo afecta a las empresas cada factor que toca los costos, pero no es un tema para que lo aborde el gobierno de Alemania. En la visita que hice a Vaca Muerta con el director de Wintershall en Argentina y algunos de sus funcionarios me dio a entender que la empresa está bastante optimista sobre el futuro de sus actividades en Neuquén y está muy contento con el presente que tiene aquí. Aunque, siempre hay espacio para estar más contento.

-¿Qué le pareció la zona de explotación en Vaca Muerta?

Sólo conocía por la televisión. Me pareció Impresionante. Yo no soy especialista en la industria petrolera, pero realmente me impresionó la posibilidad de ver en persona los pasos para la exploración y después la producción. Es muy importante que se encuentra aquí un potencial de personas que saben lo que están haciendo, no es así en todo el mundo porque se trata de un trabajo duro. Pero hablando con los trabajadores son todos especialistas y consecuentes con los últimos avances de la tecnología. Realmente me quedé muy impresionado. Lo que me di cuenta es que hay que invertir un poco en la infraestructura, eso no es por parte de las empresas sino del Estado. Los productos necesitan posibilidades para ser exportados. Si se perforan 20 nuevos pozos y los camiones aumentan para proveer las necesidades de esos nuevos pozos no veo cómo va a seguir el tráfico por allá. Hay que inventar algo, no cabe dudas.

-Por eso está en proyecto un tren.

Está bien el tren, pero también las calles tienen que ser ampliadas, pero eso también es una decisión del Estado. Yo creo que hay una buena comunicación entre las empresas y el Gobierno de la Provincia, entonces, se ve que ya algunas obras se están concretando.

-Usted en un momento mencionó que hay expectativas de continuidad entre el empresariado y el gobierno alemán respecto a Argentina. ¿A qué se refería puntualmente?

-Me refería a que si hay uno o dos años de resultados difíciles hay que aguantar conjuntamente el periodo de dificultades sin abandonar el rumbo. Pero, continuidad también significa que el empresariado alemán está esperando una continuidad en el desarrollo político del país. Que siga el camino de la reinserción inteligente en el mercado mundial sin mirar atrás a un modelo que ha enseñado que no funciona, que limitó los contactos comerciales a unos pocos países de los cuales por los menos dos están también en crisis muy inminentes, Venezuela y Nicaragua, como era en otros gobiernos cuando el intercambio con el resto del mundo era bastante limitado.