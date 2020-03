El encierro es un preservativo

La pandemia en pleno desarrollo es de lo más atípico a lo que nos hemos enfrentado.

Las consecuecias finales del COVID-19 aún son una incógnita. Las tasas de mortalidad varían brutalmente. En Italia el nivel es trepidante y en Alemania mucho más bajo, por ejemplo. En la Península se murió más gente que en China, adonde el virus entró en los humanos.

La ventaja de tener respuestas científicas más veloces que las disponibles en siglos anteriores frente a situaciones de este tipo contrasta con la desventaja de ostentar una masa de cientos de millones de personas con posiblidad ciertas y deseos de moverse de un lado a otro del mundo. La expansión de los contagios fue inevitable. De China saltó a Irán y a Italia con fuerza. Y no paró. No para aún ni sabemos cuando lo hará. Los expertos dicen que no será antes de que haya una vacuna. Se la espera para dentro de un año. Mientras tanto, el aislamiento es el único remedio.