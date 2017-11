“Las ventas no fueron tan buenas. Creemos que se debe a la situación que vive el país”, comentó a LM Neuquén Carlos Basile, miembro de la comisión de la Feria de Artesanos.

Y agregó: “Ello sumado a que los cajeros automáticos se quedaron sin plata -y parece que la gente también- apenas iniciado el sábado”.

Basile recalcó que sorprendió la gran afluencia de personas, incluso el jueves por la noche. “No se puede andar de la cantidad de personas, y eso que este año hicimos los pasillos más amplios”, comentó.

No obstante, el artesano reconoció que “la gente cuando no tiene plata recurre a la feria porque pasea y no gasta”.

La muestra, que tendrá hoy su día extra en el mismo horario de 10 a 22, convocó a más de 400 artesanos, no sólo de Argentina, sino de países vecinos.