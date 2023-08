El enojo de Romina Pereiro en medio del escándalo de Luis Miguel: "No es mala onda, pero..."

ROMINA PEREIRO.jpg Romina Pereiro dio su visión sobre la polémica de los dobles de Luis Miguel.

A través de sus historias de Instagram, la nutricionista escribió: “Buen día! Les quiero aclarar que no es de mala onda, pero no tengo nada que opinar de la salud y/o peso de Luis Miguel. No lo conozco, no sé sus antecedentes, pero fundamentalmente me parece que ya en 2023, sabemos que no se habla del cuerpo de los demás. PD: y tampoco vi la serie”.

Desde que se separó de Jorge Rial, Pereiro cultiva un perfil muy bajo. Suele compartir en las redes distintas imágenes de su trabajo, sus hijas o amigos, pero no ha vuelto a hablar de su vida sentimental.

Su ex pareja, en cambio, desde que se conoció que tiene un romance con la escritora María del Mar Ramón, no deja de expresar públicamente que está muy bien con ella.