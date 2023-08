Nazarena Vélez contó qué pasó cuando se vio con Luis Miguel en un hotel hace 25 años

El paso de Luis Miguel por la Argentina sigue un verdadero revuelo entre sus fanáticas, entre rumores de supuestos dobles haciendo el show o de un proceso de rejuvenecimiento extraño, todos los temas del mundo del espectáculo parecen girar sobre el Sol de México. Es por eso que Nazarena Vélez compartió una particular anécdota que tuvo lugar hace 25 años, cuando ella tenía 23 años y tuvo un encuentro cercano con el cantante mexicano.

Es que en LAM mientras hablaban del paso del cantante en la Argentina, Nazarena Vélez brindó detalles sobre su experiencia íntima con el artista, con el que estuvo en una habitación de un hotel de Retiro: "Tenía ¡un olor a perfume! Era educado, amoroso, te miraba a los ojos. Era muy caballero, muy amoroso. Pero me fui", describió, resaltando las cualidades de Luis Miguel.

La actriz no escatimó en detalles sobre el encuentro, mencionando que compartió almendras y champagne en su compañía. Explicó que acudió al cuarto del hotel movida por su admiración, llevando consigo un enterito de jean, una remera y zapatillas. "Fui en modo fan. Había otras chicas, modelos. Todas diosas. Pero yo no iba a coger. Yo iba a conocerlo. No fui en modo femme fatal", afirmó.