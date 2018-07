"El espacio público genera identidad y pertenencia"

Una parte de los cotizados terrenos será vendida. La otra será urbanizada a partir de un concurso nacional en el que seguramente participarán decenas de arquitectos del país para ofrecer propuestas en base a todas las ideas que se recogieron a partir de la participación de los neuquinos.

El presidente del Colegio de Arquitectos, Diego López de Murillas, aseguró que lo mejor que se podría hacer en ese enorme predio es un proyecto multipropósito que combine distintas actividades. Además, consideró que a partir de la experiencia que dejó el debate en la U9 se podría replicar lo mismo en otros sectores de la ciudad que aún están sin urbanizar.

El debate fue intenso sobre qué hacer en la U9… ¿Qué opina?

Acá se debatió sobre si el espacio hay que construirlo o si tiene que hacerse un bosque. Ninguno de los dos extremos. Cuando uno habla de espacio público no es una plaza, sino que son actividades donde la sociedad se relaciona. Un museo, algo cultural, un mercado, etc. Los mejores espacios públicos en todas las ciudades sobreviven cuando son mixtos, es decir, tienen mixtura de actividades, incluidas algunas que pueden ser rentables y hacen sostenible ese lugar. En Córdoba, el Paseo del Buen Pastor era una cárcel de mujeres y ahora tiene tres restaurantes que pagan una concesión y esto permite mantener toda una actividad cultural. En la U9 hay partes edificadas que tienen que quedar porque son parte de la memoria, la cultura, el patrimonio. Pero tiene que alojar cosas para que la gente vaya. No sólo un parque.

¿La gente se enganchó con la participación?

Lo bueno es que se generó un debate que lo puso en el centro del interés de toda la sociedad. Otros espacios de Neuquén, como las 127 hectáreas, se manejaron mal porque no generaron interés en la población con ese debate. Nosotros como Colegio de Arquitectos sacamos un documento tanto sobre la U9 como sobre las 127 hectáreas. Leyeron el de la U9. El de las 127 hectáreas no lo lee nadie.

—¿Se podría hacer lo mismo que en la U9?

Exactamente. Es más, hay que hacerlo. Es la otra oportunidad que nos da la U9. Es la oportunidad de hacer la gestión de espacios públicos de otra manera porque seguimos haciendo la ciudad como hace 100 años. No hemos sido capaces de encontrar otro mecanismo u otra estrategia. Y la U9 nos da esa oportunidad para replicar en otros lugares de la ciudad. El predio de la U9 tiene que alojar espacio público multipropósito: que tenga verde, paseo, deportes, actividades cubiertas bajo techo y muy diversas. La integralidad no se va a mantener porque fue dividido para la Provincia y el Municipio. El concurso que es intramuros que lleva adelante la Provincia es una compulsa de ideas. Los proyectos van a hacer que esas ideas se puedan concretar.

¿Qué importancia tiene el espacio público?

El espacio público en las ciudades además de generar identidad y pertenencia, pone en valor todo un entorno que Neuquén necesita. Es decir, las ciudades se construyen sobre las ciudades. Este criterio que tenemos de expandirnos sobre la horizontalidad no es bueno. Hay que llevar servicios, cordón cuneta, movilidad, salud, educación. Y esto es sumamente complejo. Todas las ciudades pasan por un proceso de densificación inevitable y por eso crecen en altura, como ya está ocurriendo en el centro y el este de Neuquén.

—Pero los edificios parecen ser mala palabra…

Sí, pero por algo que nosotros hicimos mal. En Neuquén hay ejemplos que pasan desapercibidos, pero que reflejan una densificación muy buena. Uno de los primeros planes Fonavi en Neuquén (Santa Fe, Ameghino, Buenos Aires y Basavilbaso) tienen ese concepto y están en una manzana. Con el viejo método de subdividir una manzana entrarían 70 familias y, sin embargo, viven cerca de 400 con una calidad de vida fantástica. Luego Fonavi comenzó a especular sobre la tierra y comenzó a apretarlos y no generó ese espacio que no es otra cosa que un espacio público. La sensación de hacinamiento es producto de no tener espacio público. El espacio público es el que te permite soportar la densidad con calidad de vida. Pero además la densificación permite que los vecinos que viven en el entorno puedan participar del negocio inmobiliario que se genera y que siempre es un actor más. Todos terminan beneficiados.

La Provincia tomará posesión del lote de la cárcel en diciembre. Predio de la U9. María Isabel Sanchez

--> La planificación hacia el futuro

Diego López de Murillas se mostró optimista con que se logre una mejor urbanización y planeamiento de la ciudad de Neuquén en el futuro.

“A veces la política tiene esa cosa que aleja o hace que se escuche diferente cuando dos partes hablan lo mismo”, dijo en referencia a los choques entre el Municipio y la Provincia a partir de las tierras de la U9.

El dirigente dijo que hay que elegir cuatro o cinco obras que ayuden a desarrollar y planificar la ciudad.

No obstante, explicó que la planificación debería estar a cargo de un organismo representado por todas las fuerzas políticas para que no quedara en manos de un solo gobierno.

“Que se pongan de acuerdo en dos o tres puntos para que crezca la ciudad con tales características”, aseguró López de Murillas.