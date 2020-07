El éxito del Pac-Man, pensado para captar a las mujeres

El popular videojuego Pac-Man, que cumplió 40 años el 22 de mayo, marcó un antes y un después en la industria del gaming. Hasta ese entonces se destacaban los juegos violentos, en los que reinaban los disparos y batallas. El Pac-Man llegó con una propuesta diferente: un pequeño personaje que se desplaza por un laberinto mientras va comiendo y busca escapar de unos fantasmas que lo persiguen. Fue el primero en darles a los personajes sus características individuales, y se diferenció del resto de las propuestas porque no se basaba en batallas, disparos ni en deportes.

“En los años 70, muchos videojuegos se centraban en la violencia, lo que hizo que las salas de juegos fueran un lugar principalmente para hombres y, en consecuencia, no se sentía muy acogedor”, dijo Iwatani en una nota con The Japan Times. Y añadió: “Esto me inspiró a crear un juego dirigido a un público femenino, para que las mujeres y las parejas que estaban saliendo también pudieran disfrutar de los videojuegos. Recuerdo haber pensado en ese momento en que la gente está interesada en comer, así que decidí centrar un juego de acción en eso”.

El Pacman, uno de los clásicos que se podrán jugar por Twitter.

En esa entrevista, Iwatani confirmó una especulación que se repitió mucho tiempo: se inspiró en una comida italiana para diseñar el Pac-Man. El personaje es como una pizza a la cual le falta una porción. Fue durante un almuerzo, en el cual justamente iba a comer ese plato, en que pensó que el personaje central podría replicar esa estética.

Una dinámica fácil y muy atrapante

La dinámica del juego era muy sencilla: Pac-Man debía comerse todos los puntos, frutas y objetos de un laberinto mientras escapaba de cuatro coloridos fantasmas, a los que se podía devorar cuando se convertían en suerte de “zombies azules” para así ganar más puntos. El nombre original en Japón fue Puck-Man, que luego migró a Pac-Man para llegar mejor al resto del mundo.