El femicida se intentó suicidar porque pensó que no la había matado

Bautista Quintriqueo no se enteró hasta horas después de la detención que había concretado su plan, asesinar a Guadalupe Curual. Al momento que lo detuvieron el joven dijo: “La quise matar y no pude, ahora me quiero morir” y fue por eso que se practicó varios cortes superficiales, algunos en el cuello, por lo que fue trasladado al centro asistencial de la localidad cordillerana donde luego intentó suicidarse.

femicidio-Guadalupe-Villa La Angostura2.jpg

Con cada tranco y entre bocanada y bocanada de aire alcanzaba a gritar pidiendo ayuda mientras detrás suyo con un cuchillo en la mano venía Quintriqueo hecho un demonio.

Al llegar a las inmediaciones de la plaza de Los Pioneros, tras pasar la icónica estación de servicio ACA, Quintrinqueo le dio alcance a Guadalupe y con su cuchillo de carnicero, con una hoja de 25 centímetros, le asestó una puñalada en el pecho.

Con la joven desangrándose y varios vecinos interviniendo, el asesino se dio a la fuga hasta que una mujer policía de franco sacó su arma y lo detuvo.

Una vez reducido en el suelo, el hombre sentenció: “La quise matar y no pude, ahora me quiero morir”. Lo que no sabía Quintriqueo es que Guadalupe, su ex, a la cual no podía acercarse por estar vigente una restricción de acercamiento, ya había muerto dejando huérfano a un pequeño de un año.

Femicida.jpg Bautista Quintriqueo es el femicida de Guadalupe Curual.

Mensajes y amanezas

“Sí hay mensajes donde el hombre la amenazaba a ella, pero todavía resta abrir los celulares para analizarlos y tener certeza de las comunicaciones que mantenían”, confió una fuente a LMN.

Lo que dejó entrever la fuente es que existen amenazas, aunque aún no han logrado establecer las características de las mismas que serán cruciales en el juicio que seguramente será por jurado popular y la pena en expectativa es la prisión perpetua, es decir 35 años de prisión.