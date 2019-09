Ramón Rioseco, referente local y postulante suplente al Senado agradeció a todos los vecinos y militantes que colmaron el lugar y expresó que "a pesar de los momentos difíciles” por los que atraviesa el país, hay condiciones para asegurar que “hay futuro de la mano del proyecto de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner”.

"Nuestra provincia tendrá un rol fundamental, porque Neuquén es el faro de la energía para la Argentina. No vamos a entregar el petróleo y el gas a precio vil. La riqueza de Vaca Muerta tiene que estar el servicio de todos los argentinos, por eso vamos a ser gobierno de nuevo y vamos a lograr la soberanía energética", agregó.

rioseco.jpg

Los dirigentes criticaron la actual administración nacional, y pidieron tener "memoria" y no "confundirse" como en 2015. “Hoy ustedes se dieron cuenta que este modelo trabaja para el Fondo Monetario Internacional, para los bancos, para los capitales extranjeros y no para la gente. No tomó nunca ni una sola medida a favor de ustedes”, manifestó Rioseco.

Por su parte, Oscar Parrilli aseguró que “el 11 de agosto nació una esperanza en el pueblo argentino”. “Lograremos derrotar estas políticas neoliberales que tanto daño le hicieron a la patria”, indicó.

El candidato a senador por el Frente de Todos aseguró que “las consecuencias de ese daño se sufrirán mucho”. “Pero trabajaremos para que sus costos no los paguen los más vulnerables, los desprotegidos, los trabajadores, sino aquellos que más se enriquecieron con estas políticas. Son ellos quienes más tienen que ayudar a pagar los compromisos que dejará el gobierno de Macri”, aseveró.

En tanto, Silvia Sapag reconoció la “generosidad” de Ramón Rioseco que permitió compartir el escenario con el apellido Sapag. “Aquí nací y es este pueblo el lugar donde crecí. El pueblo de la provincia es peronista y son los ejemplos de Perón, Evita, Néstor y Cristina los que nos darán la fuerza para salir de esta tragedia”, sentenció.