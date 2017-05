El frío hace que casi no vayan los pibes a un colegio

Se tata de la escuela de la Fundación Hue Che, ubicado en el barrio Colonia Nueva Esperanza, un sector alejado donde concurren alrededor de 250 alumnos.

El establecimiento necesita una obra de extensión de cañería interna de gas, ya que fue adjudicada a una empresa pero los fondos aún no están disponibles. “Si supiera cómo hacer para destrabar esto, lo haría. Acá los chicos no quieren venir porque sólo hay calefacción en la cocina. En los días fríos, el 80 por ciento no viene a clases”, dijo a este diario Samuel Evans, director del colegio.

El directivo fue hasta el Consejo Provincial de Educación para llevarle el reclamo al vocal por la Comunidad, Leandro Policani.

El tema pasa por la liberación de cheques por parte del Ministerio de Economía, ya que la obra ya está licitada a una empresa, según explicó el vocal Policani. La escuela tiene un espacio donde dejan a sus hijos mientras cursan las clases. No es una guardería, pero funciona de esa manera. Esa sala tiene calefacción, pero no en las tres aulas que tiene el establecimiento.

“Hay otros factores que influyen en la calefacción, pero hoy nos damos cuenta de que hay una merma mayor por el frío. Es más cómodo quedarse en la casa si no le podemos dar un servicio adecuado. No podemos suspender las clases, porque vamos a desmotivar a los alumnos”, explicó Evans.

El establecimiento, según explicaron, cumple un rol social fundamental en un barrio postergado.