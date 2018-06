El G7 quedó al borde de la fractura por Trump

Lo ocurrido el jueves y en el primer día de la cumbre refleja que las turbulencias no son puntuales, sino que constituyen una crisis profunda del llamado bloque occidental propulsado por el giro aislacionista de Washington.

El jueves, Trump ya había lanzado fuertes reproches públicos a los presidentes de Francia y Canadá a cuenta de la guerra arancelaria y ayer, a primera hora, justo antes de tomar el avión hacia la reunión, lanzó la bomba. “Soy la peor pesadilla de Rusia”, recalcó Trump a la prensa, para sacudirse la imagen de afín a Kremlin. “Pero, dicho esto, Rusia debería estar en esta reunión. ¿Por qué tenemos una reunión sin Rusia? Te guste o no, y puede que no sea políticamente correcto, tenemos que gestionar los asuntos globales”, añadió.

El primer día de la cumbre fue convulsionado. Trump ya había marcado sus diferencias con Canadá y Francia

Luego se subió al Air Force One rumbo a La Malbaie, un pequeño pueblo de la región quebequesa de Charlevoix que se ha convertido estos días en una fortaleza para aislarse de manifestaciones y protestas, aunque en esta ocasión el verdadero incendio se encuentra dentro de los salones. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, rechazó frontalmente el regreso del Kremlin al club, acusó a Trump de querer “cambiar el orden internacional” y admitió que esta sería la cumbre “más difícil en años”.

El G7, formado por EE.UU., Canadá, Francia, Alemania, Japón, Reino Unido e Italia, constituye una especie de club de países ricos que comparten una visión global del mundo y se reúne cada cierto tiempo para fijar principios de actuación política y económica.

Los detalles de la operación a la que se sometió Melania Trump a mediados de mayo aparecen a cuentagotas. Aunque ya se sabía que la primera dama no acompañaría al presidente de Estados Unidos en sus viajes a Canadá, donde se celebra la cumbre del G7, y, posteriormente, a Singapur, no fue hasta ayer que se supo el porqué. Trump afirmó que los médicos le ordenaron a su esposa no viajar durante al menos un mes debido a la intervención quirúrgica en el riñón. ”Ella tuvo una gran operación. Fue una intervención de casi cuatro horas”, explicó Trump antes de subirse al avión.