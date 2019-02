El gas de Vaca Muerta y el cambio de reglas

El gobierno neuquino y el sindicato petrolero criticaron que Nación no cumpliera con el beneficio para las nuevas áreas.

POR FERNANDO CASTRO / Editor +e

El gobierno nacional se tomó todo enero para evitarse problemas: trató de que las empresas aceptaran la nueva versión de la resolución 46 del ex Ministerio de Energía para poder cumplir con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El secretario de Energía Gustavo Lopetegui y el entorno del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, fijaron los parámetros del nuevo plan ante las empresas, pero no lograron despejar del todo la posibilidad de futuros litigios de toda la industria. En ese contexto, Nación prefirió no reformular el actual esquema normativo, que establece una curva de precios hasta 2021 y que, en los hechos, reconocerá menos volúmenes de gas con el beneficio. El presupuesto de 2019 tiene asignados unos 700 millones de dólares para ese rubro, y algunas estimaciones señalan que para la cobertura de la producción en condiciones de acceder al beneficio se requeriría de al menos el doble. Hacia adelante, hay un camino con incertidumbres evidentes. El principal yacimiento gasífero del país, Fortín de Piedra, queda cruzado por las tensiones. De ahí se extrae casi el 25 por ciento del gas de la provincia. Y con una inversión de 1700 millones de dólares, fue parte del andamiaje que posibilitó los excedentes que hacen pensar en otros mercados, que hoy son pura realidad, como los de Sudamérica. Y los que se pueden avizorar en el futuro, si es que finalmente las grandes obras de infraestructura logran esquivar esas “idas y vueltas” a las que aludió el gobierno provincial en las últimas horas. Faltan miles de kilómetros de ductos y obras para licuar gas en puertos, que permitirían un salto de escala para pelear en las ligas mayores, como horizonte asiático. Es claro que todo parece volverse parte de una broma cuando se mira el contexto de la última semana.