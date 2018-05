El Gobierno avanza en una causa penal contra ATEN

La decisión cambia el eje del conflicto ya que algunos sindicalistas y docentes podrían tener una causa por supuesta coacción.

El bloqueo del CPE se produjo ayer por la mañana cuando un grupo no permitió el ingreso de personal al edificio. Fue en la sesión del cuerpo colegiado (a la que no iban a asistir los representantes gremiales) por el cambio del calendario escolar, las jornadas y la reprogramación de los actos, en el contexto de la recuperación de los días caídos por el paro docente. La sesión no se pudo realizar.

Pilar Corbellini, subsecretaria de Políticas Públicas Educativas, explicó a LM Neuquén que la presentación se realizó en la Fiscalía General luego de que se constatara la imposibilidad de acceder al edificio.

También se conoció que la situación que vivió la ministra Storioni en Centenario será llevada a la Justicia neuquina por el gobierno provincial. Ese hecho no está claro, ya que en principio los docentes fueron a entregarle un petitorio a la ministra, que los recibió, pero la situación después tomó otra connotación.

“Se denuncia a los miembros del gremio ATEN quienes en el día de la fecha (por ayer) se encuentran impidiendo el acceso al CPE, ubicado en Colón y Elordi”, dice el texto y detalla que los manifestantes hicieron fogatas en los tres puntos de acceso al edificio.

“No sólo se impide el ingreso a funcionarios, sino a toda persona en general afectando el derecho a trabajar como así mismo a la tramitación por parte de docentes y no docentes de diferentes procesos administrativos”, agrega la denuncia del Gobierno.

La denuncia fue confirmada también por fuentes de ATEN quienes sostuvieron que el gobierno provincial realizó “una clara provocación” para armarles una causa sólo con fines políticos.

Hoy será otro día clave y mañana volverán a realizar asambleas para analizar cómo sigue el conflicto docente en la provincia.

35 días de paro se cumplen hoy en la provincia.

Oficialmente sólo hubo seis días de clases en algunos colegios. El Gobierno dijo que el paro tiene un acatamiento del 10% y el gremio, de más del 50%. No se ponen de acuerdo en las cifras reales.

