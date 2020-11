Sin embargo, en este anteproyecto no se toca la Ley de financiación de la televisión pública. Lo que intenta ordenar esta nueva ley es lograr un equilibrio con los nuevos servicios audiovisuales, las OTTs (servicios de libre transmisión o servicio OTT consiste en la transmisión de audio, vídeo y otros contenidos a través de Internet sin la implicación de los operadores tradicionales) como Netflix, HBO y Amazon Prime Video, en las obligaciones de las televisiones tradicionales que operan en España en tres ámbitos: publicidad, producción europea y protección de la infancia. 5% para el cine y un 30% de catálogo europeo.

La Ley General de Comunicación Audiovisual es darle el marco legal a una acción que las plataformas ya venían realizando desde hace un tiempo: financiar obra europea. En concreto, al cine español en este caso. Esta norma afecta a todos los operadores que tengan sede en España y los que sin estar en dicho país provean servicio y facturen más de diez millones de euros.

Las cifras y los destinos varían según si la facturación es superior o inferior a 50 millones de euros, pero un 5% se destinará a la financiación a obra europea, de la cual un 70% debe dirigirse a productores independientes.

Otro item de la ley establece que cada catálogo de las plataformas deberá tener al menos un 30% de material europeo, la mitad de lo cual debe ser en cualquiera de las lenguas españolas.

En este marco legal quien no se ha pronunciado todavía es Netflix ya que esto representa un impacto es forma de negocios. En los últimos tiempos se libra una batalla entre las empresas de cines y las plataformas de contenidos ya que cada vez se ve con más frecuencia que los estrenos se producen vía streaming y no en las salas de cine tradicional. En España esto se vio con el estreno de la película "Mulan" que debería haber sido uno de los grandes fenómenos cinematográficos del año y terminó viendo la luz online el pasado 4 de julio, esto genero ingresos descomunales para la plataforma de Disney + al no tener que compartir los ingresos en taquilla.