El Gobierno ratificó que no revisará los salarios de estatales

Gaido apuntó contra la dirigencia sindical y afirmó que la protesta tiene otras intenciones. “Este paro no tiene que ver con la liquidación de haberes, pero a mí no me corresponde decirlo”, dijo en declaraciones, y reiteró que el acta salarial “es clara” y que es revisada por funcionarios de varios niveles antes de acreditar los sueldos de los trabajadores.

Las declaraciones de Gaido hacen relación a la reconocida alineación que tiene la dirigencia de ATE con el kirchnerismo y a las elecciones que se celebrarán en la provincia.

Sin embargo, el propio secretario general del gremio, Carlos Quintriqueo, aseguró que la medida no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino con lo que ellos consideran una rebaja del salario.

¿Cortes?

Por otro lado, el ministro de Gobierno se refirió a la amenaza que había lanzado ATE de cortar las rutas en toda la provincia. En ese sentido, el funcionario aseguró que si se llegara a cumplir tal amenaza, realizarán la denuncia ante la Justicia.

Sin embargo, ayer Quintriqueo no confirmó que el sindicato vaya a tomar esas medidas drásticas. “No hemos tenido acercamientos del Gobierno, desde el 10 de julio que estamos pidiendo una reunión y no nos dieron respuesta”, explicó el gremialista cuando fue consultado por LM Neuquén, y aseguró que esperan una convocatoria tras demostrar la contundencia de su medida de fuerza.

El dirigente aclaró que para mañana y pasado están previstas actividades en todos los organismos, mientras que el miércoles se concentrarán en las puertas del gremio a las 10 de la mañana para iniciar una marcha que culminará en Casa de Gobierno.

Agresión a Macri

En relación con la causa federal y la posible detención de un dirigente de ATE por haber apedreado una camioneta en la que se movilizaba el presidente Mauricio Macri en Villa Traful, Gaido dijo que esta detención aún no se cumplió y que la Provincia “no tiene jurisdicción sobre este punto”.

En marzo, ATE acordó con el Gobierno que el salario se actualizaría en función de tres índices inflacionarios –Indec, medición de Córdoba y el IPC neuquino-, aunque desde el sindicato sostienen que el Ejecutivo planea quebrar ese acuerdo.

“Es un solo gremio el que lleva el reclamo, y no existe fundamento para reclamar lo que están llevando adelante y con lo que hemos firmado”.“Es claro que hay otra intención. Compartimos las medidas de fuerza, pero no que se avasallen los derechos”.Mariano Gaido. Ministro de Gobierno de la provincia