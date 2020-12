El monstruo verde interpretado por Jim Carrey no solo se ganó una invitación fija a todos lo hogares en Navidad, sino que también se volvió parte de las familias, pues en todos los hogares siempre hay un "Grinch" que no disfruta de las tradiciones navideñas.

1. El Grinch era blanco

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

En la historia original del Dr. Seuss se describe a El Grinch de color blanco con manchas rojas y rosas. Fue en el desarrollo del guion para la película que se decidió que el personaje fuera de color verde, el cual se convirtió en uno de los atributos más característicos del personaje.

2. Anthony Hopkins es el narrador

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

En la versión original de la cinta, quien cuenta el origen de El Grinch y los habitantes de Villaquien es nada menos que Anthony Hopkins, quien se dice que hizo su trabajo en solo un día.

3. La transformación de Jim Carrey

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

Para convertir a Jim Carrey en el Grinch, el actor tenía que pasar 2 horas y quince minutos en maquillaje y vestuario. Pero el proceso no terminaba ahí, para salirse de la piel del personaje, el actor tardaba, por lo menos una hora.

4. Ganadora del Premio Oscar

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

El arduo trabajo del equipo de maquillaje y la paciencia de Jim Carrey valieron totalmente la pena, pues El Grinch se alzó con el Premio Oscar a Mejor Maquillaje.

5. La película más taquillera del año

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

El Grinch logró recaudar 345 millones de dólares en todo el mundo, situándose como una de las 10 películas más taquilleras del año 2000.

6. El secreto detrás de Max

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

Max no era un perro, era una perrita entrenada llamada Kelly, la cual fue rescatada de un refugio. Tuvo que pasar 15 semanas de entrenamiento para poder darle vida a Max y contó con seis perritos extra para las escenas.

7. Jim Carrey no fue la única opción

El Grinch: celebramos los 20 años de la película El Grinch: celebramos los 20 años de la película

Aunque hoy en día no se puede imaginar a otro actor personificando a el monstruo verde, Jim Carrey no era la primera opción. Eddie Murphy y Jack Nicholson también fueron considerados para el papel. Pero, Carrey demostró poseer todo para el personaje, por ejemplo, la escena de “6:30 cena conmigo, esa no la cancelaré”, fue totalmente improvisada.