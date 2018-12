El hermano del Presidente dijo que nunca pagó coimas

“Sideco no tuvo entonces injerencia en la administración ni en las decisiones sociales de Ausol. Tanto es así que no designó directores y no asistió siquiera a ninguna de las asambleas de accionistas”, dijo Gianfranco Macri, parte del escrito que presentó ante el juez Claudio Bonadio

“Soy accionista de Socma Americana SA, sociedad fundada por mi padre, Franco Macri, hace varias décadas y comandada por él hasta su retiro de la empresa en el año 2009. Hasta ese entonces, yo desarrollé la mayor parte de mis actividades empresariales y laborales fuera del ámbito de Socma y sus empresas”, sostuvo el hermano del Presidente. “Con relación a Autopistas del Oeste, el grupo Socma ni nadie de la familia Macri a título personal tuvo jamás ninguna relación tanto económica como societaria con esa empresa”, aclaró.