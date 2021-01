Jacob Anthony Chansley, conocido como Jake Angeli, “Q-Shaman” o “Yellowstone Wolf”, no come nada desde que fue detenido, dijo su abogado en una audiencia virtual. “Sigue una dieta extremadamente restrictiva, quizás por razones religiosas”, aseguró. Su madre, Martha Chansley, explicó la situación que atraviesa su hijo: “Se enferma si no come alimentos orgánicos. Necesita comer”.