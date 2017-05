El conductor que iba a bordo de una camioneta Nissan Frontier de color blanco relató que manejaba por calle Sarmiento cuando al detenerse en un semáforo, el perro comenzó a morderle los guardabarros.

"Yo no sabia qué hacer para sacarlo. En cada semáforo que paraba me atacaba los laterales de vehículo. Llego a Leguizamón, me sigue y yo quise espantarlo. Me bajo con una mochila, pero no para pegarle como dicen".

Al llegar a la intersección de Alcorta y Leguizamón, el conductor afirma que, al no ver al perro a su derecha, decidió doblar y acelerar para perderlo de vista y, en ese momento, lo atropelló. Aún así, el conductor asegura que no se dio cuenta que le había pasado por encima al animal.

El hombre reconoció que continuó manejando hasta que un taxista y una mujer lo detuvieron insutándolo por lo que había hecho. "Yo sentí el ruido, pero quedé bloqueado y no sabía qué hacer".

Por otro lado, dijo que "es cierto que tenía a mi mascota atrás en la camioneta, pero el perro me atacaba la camioneta, tengo fotos de cómo me quedó el guardabarros", manifestó.

"Me hago responsable de que yo lo atropellé, con el susto que tenía encima lo pasé a llevar. Es mentira que di marcha atrás para volver a pisarlo", agregó.

Tras el hecho, el hombre fue acusado en la Justicia por el delito de crueldad animal. La investigación sobre los hechos durará cuatro meses y allí se determinará su responsabilidad.

"Supuestamente tengo entendido que hay multas por el daño y no se qué va a pasar. Nunca tuve una cosa de estas, ni estuve preso, ni tengo condena de nada. Me acusan, me insultan y no conocen mi personalidad, yo también tengo mascotas y las amo", finalizó Hermosilla.