El hospital de Chos Malal, en jaque por falta de médicos

El director y uno de los dos tocoginecólogos del hospital de Chos Malal, Néstor Crichton, dijo que su renuncia se debe a que ante cualquier gestión, por más mínima que sea, no hay una respuesta. Anticipó: “La asistencia hospitalaria va a colapsar y si aún no lo ha hecho, es porque lo sostiene el esfuerzo personal de cada uno de nosotros”.

Dijo que el problema es de fondo y que no hay un espacio para canalizar tanto los problemas emergentes como los de fondo que repercuten en la asistencia a la comunidad.

Ejemplificó que años atrás, cuando asumió como director, eran tres los tocoginecólogos y que ya por entonces no eran suficientes, y que en breve quedará él solo debido a que su colega se tiene que someter a una intervención quirúrgica.

“Hacemos 450 nacimientos anuales. Este es un servicio que se debería sostener de tres a cuatro tocoginecólogos. No tenemos nunca disponibilidad de francos durante fines de semana. Cuando se lo planteamos a los referentes del Ministerio de Salud que vinieron el martes pasado, nos dijeron que podíamos solicitar la colaboración de profesionales de Plaza Huincul y Cutral Co. Es un parche pero no es la solución de fondo”, indicó.

No obstante, desde el hospital de Cutral Co les dijeron que no podían aportar profesionales porque estaban al límite del sostén del servicio; del de Zapala uno podría asistirlos sólo entre el 20 y 29 de junio; y del de San Martín de los Andes ofrecieron cubrir de 4 a 5 días.

Sólo cuentan con tres pediatras y no les queda otra alternativa que reducir tareas. “La respuesta de Salud es que no hay profesionales en ningún lado. En Tricao Malal no tienen médico desde hace 10 años. Se debería enfocar y armar bien la promoción de residencias”, agregó.

Excepto la flota de ambulancias y el servicio de cirugía, que está completo, en el resto se necesita sumar recursos humanos, renovar el equipamiento quirúrgico, instrumental y de infraestructura.

Médicos: Al menos 15 profesionales hacen falta para que el hospital funcione bien.