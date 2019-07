La directora interina del hospital Moguillansky, Gloria Segovia, destacó la inserción de estas cuatro profesionales venezolanas al sistema, por cuanto todas tienen experiencia previa y están muy bien formadas. Incluso, precisó que una de ellas tiene una especialidad en neurología infantil.

Lograron acceder luego de revalidar sus títulos, matricularse y pasar por todos los filtros necesarios para tomar el cargo, en el marco de un convenio que rubricó la Provincia en febrero y que contempla la búsqueda laboral de especialistas extranjeros.

Segovia reconoció a LM Cipolletti que son especialistas que llegan a esta ciudad en busca de una oportunidad laboral, “pero no son recién egresados”, recalcó.

La jefa del departamento de Atención Medica, Claudia Muñoz, advirtió que por distintos motivos es imposible sostener en el tiempo una continuidad laboral, ya que los médicos van y vienen. Tal vez no se adaptan, o creen que vivir en la región es la panacea y al tiempo se dan cuenta de que, más allá de los sueldos, el costo de vida en un área de influencia petrolera es muy elevado; o prueban suerte en el sistema público y luego se pasan a un privado.

“Desgraciadamente, acá lo que media es lo económico. Y es lógico, cada uno busca su propia conveniencia”, reconoció Muñoz. Y añadió: “Seguimos gestionando la incorporación de nuevos profesionales. Todos los que sean necesarios” para cubrir la demanda local.

La búsqueda del hospital cipoleño se centra en cubrir los planteles de tres áreas críticas: pediatría, ginecología y medicina general.

La necesidad de incorporar más profesionales al hospital es real y no puede esperar demasiado, ya que este año la demanda prácticamente se ha duplicado. Mucha gente con obra social ya no puede costear un tratamiento o comprar medicamentos, o se quedó sin cobertura después de perder su trabajo.

La gestión lleva su tiempo

Para los médicos venezolanos, trabajar en el país es una meta que lleva mucho tiempo porque son varios los requisitos de rigor que deben cumplir. La revalidación de los títulos puede llevar años, aunque Provincia firmó convenios para que los expedientes se resuelvan en algunos meses. También demoran los certificados de antecedentes policiales nacionales y provinciales que se les exigen.

Se pide, además, que el certificado de ética esté actualizado y que los profesionales estén matriculados en Río Negro. “Son cosas que no se pueden obviar, que el ministerio (de Salud) exige con justa razón porque hay que estar resguardados, para no cometer el error de que ingrese alguien al sistema que no tenga todos sus papeles en regla”, concluyó la jefa del departamento de Atención Médica.

