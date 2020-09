Es ingeniero electrónico y con 34 años se recibió en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) con un 10 en una suerte de “tesis” que no es otra cosa que la materia Proyecto Integrador Profesional, un trabajo necesario para obtener ese título de grado.

Diego, además, es empleado del Ente Provincial de Energía del Neuquén (EPEN) y Jefe de Proyectos en la unidad de Telecomunicaciones y Control, que es la encargada de monitorear todo el sistema interconectado que tiene la empresa, en las distintas ciudades y estaciones transformadoras.

Cinco años de trabajo

“El proyecto lo venimos haciendo hace cuatro años y medio, lo estamos terminando ahora de concretar. Como se sabe, la actividad que hubo en Añelo hizo que el proyecto sea sometido a ampliaciones en estos años”, expresó Diego, en diálogo con LM Neuquén.

“Comunicaciones y control en la Estación transformadora Loma Campana”, el nombre del proyecto que Diego aprobó vía Zoom, una disertación de 45 minutos que quedó grabada en la plataforma Youtube para el alcance de quienes quieran acceder con el nombre “Defensa PIP: Estación Transformadora Loma Campana (Diego Morales)”.

Pero Diego no está solo en este proyecto de ingeniería aplicada, sino que lo hizo con un grupo que hoy está orgulloso de los logros. En la disertación para recibirse participaron profesores y directivos, y su compañera de trabajo, jefa del área y co-directora de tesis, la ingeniera Sandra Roja.

El proyecto formó parte de la última materia que rindió para recibirse de ingeniero, aunque confiesa: “Me saqué un 10 pero no soy un alumno 10, creería que todo lo contrario”. La modestia que denotan sus palabras no se condicen con la iniciativa tecnológica millonaria, del que no sólo el está orgulloso, sino también las autoridades del ente provincial.

Control a distancia

En resumen, el proyecto es una suerte de “control remoto” de una estación trastornadora que controla toda la energía de los yacimientos no convencionales que empezaron a hacer boom en 2014, con las perforaciones hirocarburíferas en la zona de Añelo.

WEB-TERCERA-...-EL-GOBERNADOR-INAGURA-ESTACION-LOMA-CAMAPANA-EN-AÑELO-2432.jpg Estación Transformadora Loma Campana en Añelo.

Desde una oficina en Neuquén capital, todos los alimentadores están controlados mediante un sistema de computadoras, donde se abren y cierran llaves, de manera automática y a distancia. No sólo para la alimentación ecléctica en los pozos petroleros sino también en las oficinas de la Gerencia No Convencional que tiene YPF en esa zona, donde también manejan la producción y la perforación de forma remota y con una alta tecnología.

“Este proyecto es como mi hijo, porque en toda la parte de control estuve desde el principio, escribí el pliego de licitación y todas las especificaciones técnicas del mismo, hice todos los análisis de cada uno de los oferentes y fue corrigiendo toda la ingeniería. Mi idea era sugerir un salto tecnológico para mejorar todo lo que se venía haciendo en el EPEN desde hace muchos años”, añadió el graduado de la Facultad de Ingeniería de la UNCo.

Embed

Diego sostuvo que con este proyecto de telecomunicación eléctrica para Loma Campana “se abrió una puerta importante en el EPEN desde lo tecnológico”. Para ello, también se tomó como modelo la Estación Transformadora Neuquén Norte, que también está controlada en forma remota. Diego aún no sale de su asombro y de que sus sueños se hicieron realidad.

SFP_Diego EPEN, Electricidad de Yacimientos de Loma Campana (3).JPG Diego Morales, ingeniero del EPEN, hizo el proyecto del sistema remoto de Loma Campana.

Llevar energía al parque industrial

Loma Campana es una estación transformadora que por su ubicación y construcción se constituye en un punto clave de nuestro sistema eléctrico de la zona petrolera. No solo aporta 15 Mva (megavolt amper) de potencia en el corazón de Vaca Muerta-Añelo sino que, por un lado, le da posibilidad de conexión a las dos centrales generadoras de YPF para inyectar energía al sistema. Por otro lado sale un alimentador hacia el yacimiento Loma La Yegua con tendido de 13,2. Está previsto además , la instalación de otro alimentador que se conectará, próximamente, hacia una nueva “estación de rebaje” en la zona de la meseta de Añelo. Esta obra será para abastecer a los parques industriales con financiamiento del BID.