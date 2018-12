De inmediato, llamó a la Policía. “Hicieron movimientos de suelo y arrancaron vegetación, después apareció una camioneta de Perfil y les ordenaron que se detengan”, relató el concejal, que denunció la irregularidad en la Justicia.

En paralelo, el rector de la UNCo, Gustavo Crisafulli, fue ayer a ampliar su amparo judicial contra la Avenida de los Ríos, temeroso de que arrancara la construcción sin que le avisaran. Mientras hacía ese trámite, supo que había máquinas dentro del terreno. “Ahí mandamos dos cartas documento, al Municipio y a la empresa, para que las frenen si querían evitar las acciones penales”, relató el rector a este diario.

En la polémica se metió también el defensor del Pueblo, Ricardo Riva, con una nota “urgente” ante el Juzgado Civil 1 para que secuestre las máquinas que arrancaron vegetación e identifique a los responsables. Recordó que hay una medida cautelar de 2017, anterior al amparo de la UNCo, que prohíbe cualquier movimiento de suelo junto a la pista de motocross, “y el domingo arrasaron 300 metros de barda”, aseguró.

Tras las acusaciones, Perfil retiró el obrador. No obstante, el secretario de Obras Públicas, Guillermo Castejón, aclaró que no detendrán la construcción. “Hay un amparo de por medio y en ese tramo no se va a trabajar, pero la Avenida de los Ríos no empieza ni termina en los terrenos de la universidad”, justificó el funcionario capitalino.

Explicó que las máquinas “hicieron tareas preliminares para el obrador, nada más”, pero advirtió que la comuna está autorizada a “arrancar mañana en otro lado y no por el sector que está excluido”.

El intendente tiene tres denuncias y dos cartas documento que responder. Además, Zúñiga pidió que el Concejo le exija una audiencia ambiental y que muestre los papeles que avalan el proyecto.

La Muni ya tiene una traza de emergencia

Si no hay acuerdo con la Universidad Nacional del Comahue por la traza de la Avenida de los Ríos, el Municipio correrá el diseño original hacia el oeste, pero no abortará la iniciativa prevista. Esa modificación encarecería la obra, porque no podrían aprovechar la calle existente que baja a Rincón de Emilio.

El secretario municipal de Obras Públicas, Guillermo Castejón, contó ayer que están analizando alternativas para el tramo de la avenida que atraviesa el predio universitario, porque no quieren depender del permiso del rector Gustavo Crisafulli.

Explicó que por ahora son especulaciones sobre posibles trazas, “porque en primera instancia vamos a ver hasta dónde llega esto, ya que podemos tener una respuesta positiva de la universidad”. Agregó: “Si no llegamos a un arreglo, vamos a tener que ir por otro lado, pero la obra se hace igual”.

Las tierras de la universidad son un gran cuadrado que se extiende desde la sede de Canal 7 hacia el este. Al norte, el límite es la curva a mitad de camino de la bajada de Rincón de Emilio. Por eso, cualquier proyecto de ensanchar la calle hoy existente implica meterse en el predio de la casa de estudios.

Para esquivar a la universidad, el Municipio no tiene más alternativa que correr la avenida al oeste, casi hasta el inicio de la calle Mandalari. Son 300 metros como mínimo, según el punto de partida que elijan. Esta modificación implica abrir una nueva calle desde cero sobre la barda, dentro del sector que pertenece al área protegida.

