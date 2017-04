El IPC, la nueva puja entre Gobierno y el gremio ATE

En Neuquén se trabaja con el mismo método desde 1980. Ese año se eligieron 100 productos representativos de una canasta básica (90 bienes y 10 servicios) y mes a mes se ve qué pasó con esos precios. Si aumenta el colectivo, que una persona toma dos veces al día, la consideración es la misma que si suben las entradas al cine, por ejemplo.

El Indec, en cambio, difunde una canasta de 400 productos, donde se pondera el peso que tiene cada mercancía en un sueldo promedio. El número que publican corresponde al Gran Buenos Aires, ya que no existe aún un índice unificado nacional.

La directora provincial de Estadísticas, Carolina Herrero, defendió la medición neuquina, aunque reconoció que puede no coincidir con la experiencia de cada vecino al pagar sus cuentas.

Dijo que el método local estuvo vigente en todo el país hasta el 2000 y luego se intentó un traspaso al mecanismo de Gran Buenos Aires, pero “ese proceso quedó trunco”. Algunas provincias interrumpieron la serie y Neuquén la mantuvo, a la espera de la nueva unificación de criterios.

Afirmó que, pese a que la canasta neuquina tiene 40 años y no considera el gasto, “de los 90 bienes, la mitad son alimentos de consumo usual: están el pan, la leche, las carnes, las verduras y demás”.

“Cuando aumentó la electricidad en enero, el índice llegó a 1,8; y cuando en febrero aumentó el transporte urbano, también impactó”, subrayó.

Recalcó que, aun así, “no podemos hacer una comparación directa y decir que tenemos dos puntos de diferencia respecto de lo que da en otro lado porque es otro método”. Agregó que “el Indec tiene una diferencia fundamental que es la ponderación, o sea el peso relativo de cada bien o servicio en el gasto total, y en Neuquén no tomamos ese factor, todos valen lo mismo”.

Daniela González, delegada de ATE en Estadísticas, indicó que ellos hacen otro diagnóstico. “Creemos que es una canasta chica, porque otros miden hasta el triple de productos, y que se fue desactualizando, porque hoy consumimos cosas que entonces no existían: TV, celular, internet”, detalló.

Planteó que “los demás tienen menos de 15 años y somos la única provincia que difunde un índice de hace 40 años; con este método, en marzo se calculó el guardapolvo pero no el gasto en mochila o útiles”.

Agregó que, técnicamente, “tenemos un buen índice para ver el nivel general de precios en la localidad, pero no refleja lo que se te desvaloriza el salario”.

Una sola empleada recorre los súper

Los datos del IPC neuquino son relevados por una sola empleada en campo, que recorre todos los meses 12 supermercados y 49 comercios.

Preparan un cambio en el método

Por estos días, la Dirección de Estadísticas neuquina está trabajando junto al Indec para cambiar el método de medición del IPC y tener un mismo criterio en todo el país. Carolina Herrero, a cargo del área, explicó que este proceso llevará meses e implicará cortar y barajar de nuevo en términos estadísticos.

“Estamos tratando de pasar a otra metodología ponderada y no pudimos por distintas cuestiones externas, que tienen que ver con contar con la asistencia del Indec, que estuvo en emergencia estadística”, contó.

Dijo que “ahora, dentro de poco, ya iniciamos ese trabajo conjunto para tener ese otro índice”, pero no será rápido porque “hay que arrancar con una nueva encuesta de gastos de los hogares, que el relevamiento lleva un año y son cosas que no se cambian de un día para otro”. Aclaró que cuando Neuquén imite el método de Gran Buenos Aires, “será un reemplazo” porque no se puede complementar ni comparar con el cálculo que se hace hoy.

Daniela González, referente de ATE, deslizó que “los precios para un índice nacional se relevan hace cuatro años pero no se difunden; lo lanzó Indec en 2013 y nunca se logró, pero los operativos siguen funcionando y todos los meses, acá en Neuquén, relevamos más de dos mil precios por semana con más de siete personas, que no se difunden”.