Por otro lado, el Ministerio de Educación de Buenos Aires informó que el establecimiento no se encontraba habilitado.

Los vecinos del lugar se comunicaron con el 911 para hacer la denuncia y el video se viralizó, generando indignación en las redes sociales.

El dueño de una parrilla que se encuentra al otro lado de la calle aseguró que el chico estuvo atrapado durante "unos 5 o 10 minutos"."La persiana estaba totalmente cerrada", sostuvo ayer en diálogo con el canal América.

En contraste con lo señalado por el parrillero, una maestra del instituto señaló que la persiana tenía "un pedazo abierto" y que el nene se les había escapado hacia afuera. "No era una situación que la persona que estaba a cargo no lo haya advertido. Lo vio y lo logró entrar", dijo. Y señaló: "Duró segundos la situación".

A medida que las imágenes se fueron viralizando, comenzaron a circular versiones que indicaban que el niño había sido encerrado en el balcón a modo de penitencia.

Este jueves a la mañana el abogado del instituto, Javier Garín, desmintió se se hubiera tratado de un castigo. "Salió al balcón por debajo de la persiana. La persiana tiene un problema, está trabada a unos 30 centímetros. Por debajo el salió al balcón", aseguró.

El abogado además dijo que el espacio "no es un jardín" sino "un instituto donde se dan talleres de arte a los chicos".

Consultado por los periodistas en la puerta del lugar, no supo responder dónde está registrado. "Supongo que en la municipalidad de Avellaneda, yo no hago trámites municipales", marcó.



A través de las redes sociales, algunos vecinos expresaron malas experiencias con el jardín y denunciaron que no se encuentra habilitado.

Por su parte, el ministerio de Educación de la Provincia de Buenos Aires expresó que el "jardín" no se encuentra registrado en el sistema educativo público ni en el sistema de educación privada. El abogado de "Jugarte" dijo que el instituto se dedica a brindar talleres de arte y pintura a los nenes.