Comenzó esta mañana en la Legislatura el jury de enjuiciamiento contra el juez Marcelo Muñoz por el accidente que protagonizó en septiembre cuando chocó a un auto y luego se dio a la fuga dejando a las víctimas tiradas en un canal.

Durante la audiencia, Muñoz se disculpó, aseguró que es víctima de un ataque mediático y señaló al fiscal José Geréz como el responsable.

"Quiero manifestar públicamente mis disculpas por la situación que les tocó vivir y por la parte mediática. No recuerdo nada del choque. Pensé que me había quedado dormido", expresó Muñoz tras la declaración de testigos. En una extensa exposición, el juez de Garantías se defendió y reiteró que fue un problema de salud el que le provocó haber chocado.

"Los médicos me habían recomendado no concurrir, pero decidí ir", dijo en relación al encuentro que tuvo en una bodega de El Chañar, el mismo día del accidente. El juez agregó que en varias ocasiones su abogado quiso comunicarse Leandro Córdoba, la víctima, pero que no atendió el celular.

"Intenté varias veces pedirles disculpas personalmente. Obviamente esto no se pudo hacer porque de entrada estuvo mediatizada la situación, que apareció el domingo en los medios", aseguró.

Luego dijo que hay un ensañamiento por parte del fiscal Geréz a quien culpó de "ensuciar" su imagen en los medios de comunicación. "Sufrí un ataque permanente desde que se aprobó (la reforma de) el código procesal. El fiscal comenzó con sus ataques mediáticos cuando se liberó a un hombre que violó a una mujer de 85 años. No me molesta que me critiquen porque soy una figura pública, pero el doctor Geréz se dedica a atacarme y ha sido el encargado de ensuciarme", agregó.

"Contra un juez no podés"

Leandro Córdoba, la víctima del accidente, declaró luego del juez y contó lo transcurrido tras el accidente. Aseguró que ese día iba por la calle Trenque Lauquen a baja velocidad cuando fueron impactados por un auto.

Tras el hecho, el hombre fue a hacer la denuncia y vivió varias situaciones que le llamaron la atención. Dijo que uno de los oficiales de la Policía le recomendó que sacara fotos a los vehículos "porque están pasando cosas raras", afirmó.

Luego, contó que al día siguiente, uno de los oficiales le pidió sus datos y su número de teléfono y que le expresó "Mirá flaco, contra un juez no podés". Minutos más tarde recibió un llamado del abogado de Muñoz.