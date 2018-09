Karina la Princesita volvió a demostrar que la relación con Sergio “Kun” Agüero no terminó de la mejor forma, tal como ella lo predicaba hace un tiempo. Es que en una entrevista con Intrusos, la cantante reveló cómo debía comportarse durante su noviazgo para que el futbolista no le hiciera ningún tipo de planteo, principalmente, en los constantes cruces con Dalma y Gianinna Maradona -esta última, su ex pareja y madre de su único hijo, Benjamín.