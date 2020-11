El legado de Gregorio Álvarez, a 131 años de su nacimiento

Durante muchos años me he dedicado a escribir aspectos relacionados con la vida y obra de Don Gregorio de quien fue discípula y colega académica y con quien tuve el honor de conocer y compartir su sabiduría y consejos. En esta oportunidad abordaré aspectos sobresalientes de su trayectoria profesional.

Su vocación científica y su amor por la niñez lo llevaron a seguir la carrera de Medicina. Pudo estudiar gracias a una beca que le tramitaron sus profesores y el Decano de la Facultad. Mientras cursaba la carrera universitaria trabaja como Maestro.

Fue un alumno destacado por su aplicación y dedicación, su tenacidad lo llevó a diplomarse el 8 de noviembre de 1919 siendo el primer médico nativo de Neuquén y de la Patagonia.

Realizó su carrera médica en el Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez de Buenos Aires donde fue jefe del Servicio de Dermatología. Se perfeccionó en enfermedades de la piel y en Pediatría, especialidades que amplió con estudios realizados en el Hospital San Luis de París, Francia, y cursos de perfeccionamiento en Suiza y centros médicos de Estados Unidos, Cuba, Alemania, Inglaterra Italia y Madrid Presentó más de 100 trabajos relacionados con la Dermatología, Pediatría y el Termalismo.

En su trayectoria como investigador recibió medallas y ordenes de mérito en la Universidad de Harvard por el nivel académico de sus trabajos e investigaciones

Fue un importante médico e investigador precursor del uso de la terapia termal y algas del Domuyo en medicina, este último tema poco conocido, que lo ha tenido como pionero en su estudio, difusión y aplicación no sólo a nivel nacional sino que sus estudios han cautivado la atención más allá de las fronteras del país.

Se volcó siempre a la investigación pensando en sanar las dolencias de sus pacientes.

Durante décadas todos los veranos viajaba al norte neuquino hasta el Volcán Domuyo, recogiendo año tras año las famosas algas que generosamente aplicaba a sus pacientes para tratar diferentes dolencias.

Las pacientes investigaciones de este científico neuquino rescataron la sabiduría del conocimiento esencial, vinculadas a la medicina aborigen.

gregorio-alvarez-5.jpg

Los estudios sobre los poderes curativos de las aguas y algas del Volcán Domuyo enclavado al Norte en la Cordillera del Viento, fueron publicados en la prensa nacional e internacional siendo el tema objeto de diversas conferencias dictadas por Don Gregorio en distintos congresos del país y el extranjero. En vida recibía cartas desde distintos puntos de la república y del extranjero consultando como llegar al Domuyo y como acceder a esas aguas y algas milagrosas.

La Provincia de Neuquén es privilegiada respecto a sus fuentes termales, si bien la más difundida es el Centro Copahue-Caviahue también estudiadas por el Dr. Gregorio Álvarez, quien fue médico en estas termas en 1964 las del Domuyo en la Cordillera del Viento merecen especial atención, los estudios realizado por Álvarez y otros científicos sobre la composición química de las aguas y las algas altamente mineralizadas han demostrado las bondades terapéuticas para curar diferentes afecciones.

Investigación

En 1973 Álvarez presentó una síntesis de sus trabajos de exploración de la región del Domuyo, según sus propias palabras realizadas a partir de 1945. A partir de allí difundió las bondades de las aguas termales y de las algas expresando que serían “Una rica fuente para remediar muchos males que aquejan a la humanidad

Convencido del poder curativo de estas aguas y algas publicó patrocinado por la Universidad Nacional del Comahue su libro “El Domuyo y sus Misterios” en el año 1979.

gregorio-alvarez-3.jpg

Tomando el aspecto científico, desde la ciencia médica, los estudios legados en los escritos del Dr. Álvarez, hoy tienen un valor histórico trascendente por haber sido pionero en el desarrollado esta temática, con el mérito que con su destacado compromiso profesional, ha aplicado la terapia hidrotermal con sus pacientes curando diferentes patologías con excelentes resultados, en especial las afecciones de psoriasis, otras lesiones de la piel y artritis reumatoidea.

Su libro “Los Misterios del Domuyo” es una bibliografía que ha despertado el interés de la comunidad científica internacional en conocer, la composición de las aguas y algas de las termas del volcán y los estudios realizados por Gregorio Álvarez. Estos estudios hoy forman parte de la historia de la medicina del Neuquén.

Agua y algas termales

Los aspectos científicos que a continuación se describen fueron extraídos del la obra del Dr. Gregorio Álvarez “El Domuyo y sus Misterios”, es la única obra conocida en el mundo en la cual se registran importantes estudios referentes a las características de las aguas y algas que se encuentran en la zona del Domuyo.

Álvarez tomó algunas muestras y las llevó a Bs. Aires para que el Ingeniero agrónomo Milán J. Dimitri Director de Protección a la naturaleza de Parques Nacionales, las estudiara. También recogió muestras del agua de distintas fuentes y las llevó en su regreso a Buenos Aires para que las analice su composición química el doctor Julio A Varese quien concluye que contienen azufre, calcio, sodio, potasio,, magnesio, cloruros.

Es importante como antecedente la experiencia de los ganaderos o veranadores de la región del Domuyo, quienes han comprobado el beneficio que la ingestión de estas algas producen en los animales de crianza, y de las aguas que crecen y se reproducen.

gregorio-alvarez-4.jpg

Gregorio Álvarez ha sido el primero en hacer ensayos de terapéutica con las algas termales del Domuyo, aplicadas directamente o en cataplasma sobre las flogosis en artríticos.

He sido amiga personal, discípula y colega del doctor Alvarez por lo cual visitaba asiduamente su domicilio he tenido la oportunidad de conversar sobre el poder curativo de las algas y me ha hecho ver en su domicilio particular de Neuquén sito en Córdoba y Alderete, que tenía almacenadas en recipientes herméticamente cerrados y guardados en lugar oscuro algas de Domuyo que utilizaba en su consultorio para tratar a sus pacientes con diversas afecciones.

Incansable

Recuerdo que el doctor al instruirme sobre los beneficios de estas algas me manifestaba que él las consumía luego de someterlas a un breve hervor.

También destacaba que las aguas y barros termales eran óptimos para producir productos dermatológicos, guardo celosamente dos recetas magistrales que me indicara para preparar dos cremas con barro blanco de Copahue.

gregoria-alvarez-2.jpg

Fue un profesional muy caritativo y se caracterizaba por su humildad y simpleza, propia de los grandes, y muchas veces los tratamientos los realizaba en forma gratuita, en varias oportunidades cuando una familia de escasos recursos necesitaba visitarlo por alguna afección especial él mismo tramitaba ante el gobierno de la provincia el traslado del paciente, y los gastos que demandó su estadía y la de su madre.

Álvarez realizó su último viaje al Domuyo nueve meses antes de su fallecimiento acompañado del doctor. Julio Japaz y del Académico Juan Mario Raone, en esa oportunidad se hizo una filmación que quedó como testimonio de la despedida de “Don Goyo” del Volcán por el que sentía una especial veneración.

En su testamento dejó plasmado su deseo de que sus restos mortales descansen por toda la eternidad en el Volcán, deseo que aún no se cumplió y es una deuda de la comunidad neuquina.

(Elsa Esther Bezerra es miembro de Número de la Junta de Estudios Históricos del Neuquén)